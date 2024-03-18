https://sputnikarabic.ae/20240318/طبيب-روسي-ينصح-بشرب-الماء-على-معدة-فارغة--1087114257.html

طبيب روسي ينصح بشرب الماء على معدة فارغة

طبيب روسي ينصح بشرب الماء على معدة فارغة

سبوتنيك عربي

تحدث جراح المسالك البولية واختصاصي أمراض الذكورة وأورام المسالك البولية، مارك غادزيان، عن خصائص المياه العادية. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T13:13+0000

2024-03-18T13:13+0000

2024-03-18T13:13+0000

مجتمع

الصحة

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وكتب الطبيب في مدونته على قناة تلغرام: "كوب من الماء على معدة فارغة يساعد على تحسين صحة الجسم".وقدّم تقريرًا عن مخطط خاص للمعالجة بالمياه، طوره علماء يابانيون. ويقترح شرب ما يصل إلى أربعة أكواب من الماء العادي على معدة فارغة. وهذه الطريقة، بحسب العلماء، تشفي من السرطان والسل.وقال غادزيان إن الماء جزء لا يتجزأ من حياتنا وله العديد من الخصائص المفيدة، بالإضافة إلى حقيقة أن الإنسان ببساطة لا يستطيع البقاء على قيد الحياة من دونه.وسرد الطبيب فوائد الماء، حسب موقع ميديك فوروم.الترطيب: يلعب الماء دورًا رئيسيًا في الحفاظ على المستويات المثلى من الماء في الجسم. فهو يساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويحسن وظائف الخلايا والأعضاء، ويعزز وظائف الكلى الطبيعية.تنظيم درجة الحرارة: يساعد الماء الجسم على تنظيم درجة الحرارة، خاصة أثناء النشاط البدني أو في الطقس الحار. يساعد التعرق على تبريد الجسم ومنع ارتفاع درجة حرارته.الهضم والتمثيل الغذائي: الماء ضروري لعملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم. فهو يسهل عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يعزز عملية التمثيل الغذائي الفعال.تحسين حالة الجلد: الترطيب المناسب للبشرة مهم لصحتها وجمالها. يساعد شرب كمية كافية من الماء على تحسين ترطيب البشرة، مما يجعلها مشدودة وأكثر إشراقًا.الحفاظ على صحة الكلى: يساعد شرب الماء بانتظام على منع تكون الحصوات ويعزز وظائف الكلى الطبيعية. يساعد الماء على تخفيف وطرد السموم والفضلات من الجسم.الحفاظ على الطاقة والتركيز: يساعد شرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على الطاقة والتركيز، ويحسن وظائف المخ ويساعد على محاربة التعب.

https://sputnikarabic.ae/20240206/علماء-يحولون-الماء-إلى-معدن-فيديو-1085801022.html

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