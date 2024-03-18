https://sputnikarabic.ae/20240318/ملعب-كرة-قدم-يتحول-لحلبة-مصارعة-فيديو-1087113903.html
ملعب كرة قدم يتحول لحلبة مصارعة... فيديو
ملعب كرة قدم يتحول لحلبة مصارعة... فيديو
سبوتنيك عربي
تجدّدت أعمال الشغب في الدوري التركي لكرة القدم إثر إشكال عنيف وقع بين مشجعي نادي طرابزون سبور ولاعبي فنربخشة بعد نهاية المباراة بين الفريقين. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:12+0000
2024-03-18T13:12+0000
2024-03-18T13:12+0000
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وتظهر اللقطات مشاهد عنيفة لدخول عدد كبير من جماهير طرابزون سبور إلى أرضية الملعب، حيث شرعت في الاعتداء على نجوم الفريق الضيف والجهاز الفني أثناء الاحتفال بالفوز.كما تظهر المشاهد عددا من اللاعبين وهم يردون باللكم والركل على الجماهير التي حاولت الاعتداء عليهم.وعقب مشاهد العنف، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فتح تحقيق في الحادث.وكتب يرليكايا على منصة "إكس": "بعد مباراة طرابزون سبور وفنربخشة لكرة القدم التي أقيمت هذا المساء، بدأنا التحقيق على الفور لتحديد هوية المتفرجين الذين دخلوا الملعب والتحقيق في الأحداث التي وقعت في نهاية المباراة".
https://sputnikarabic.ae/20240318/كرة-القدم-تعانق-ملاعب-غوطة-دمشق-الشرقية-مجددا-بعد-غياب-دام-لـ13-عاما-صور-1087112009.html
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نادي الفيديو, رياضة
ملعب كرة قدم يتحول لحلبة مصارعة... فيديو
تجدّدت أعمال الشغب في الدوري التركي لكرة القدم إثر إشكال عنيف وقع بين مشجعي نادي طرابزون سبور ولاعبي فنربخشة بعد نهاية المباراة بين الفريقين.
وتظهر اللقطات مشاهد عنيفة لدخول عدد كبير من جماهير طرابزون سبور إلى أرضية الملعب، حيث شرعت في الاعتداء على نجوم الفريق الضيف والجهاز الفني أثناء الاحتفال بالفوز.
كما تظهر المشاهد عددا من اللاعبين وهم يردون باللكم والركل على الجماهير التي حاولت الاعتداء عليهم.
وعقب مشاهد العنف، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فتح تحقيق في الحادث.
وكتب يرليكايا على منصة "إكس": "بعد مباراة طرابزون سبور وفنربخشة لكرة القدم التي أقيمت هذا المساء، بدأنا التحقيق على الفور لتحديد هوية المتفرجين الذين دخلوا الملعب والتحقيق في الأحداث التي وقعت في نهاية المباراة".