https://sputnikarabic.ae/20240319/أمريكا-توافق-على-صفقة-لبيع-دبابات-أبرامز-للبحرين-بقيمة-22-مليار-دولار-1087187346.html
أمريكا توافق على صفقة لبيع دبابات "أبرامز" للبحرين بقيمة 2.2 مليار دولار
أمريكا توافق على صفقة لبيع دبابات "أبرامز" للبحرين بقيمة 2.2 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع عسكري أجنبي محتمل... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T21:45+0000
2024-03-19T21:45+0000
2024-03-19T21:45+0000
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وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع 50 دبابة قتال رئيسية من طراز إم 1 إيه 2 أبرامز ومعدات مرتبطة بها إلى حكومة البحرين، بقيمة تقدر بـ 2.2 مليار دولار".وأضاف البيان أن البحرين قدمت أيضا طلبا لشراء مركبات قتالية وأسلحة هجومية.وأوضح أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو والذي يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قوة موثوقة يمكنها ردع الخصوم وتوفير القدرة على المشاركة في العمليات الإقليمية مع الولايات المتحدة والدول الشريكة الأخرى.كما أكد البيان على أن الصفقة المحتملة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن خلال زيارة إلى البحرين، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، حيث تشارك البحرين بالمهمة إلى جانب دول أخرى معظمها غربية.
https://sputnikarabic.ae/20240101/ما-قصة-صفقة-الأسلحة-الأمريكية-السرية-الخاصة-بإسرائيل-1084636233.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, البحرين, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, البحرين, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمريكا توافق على صفقة لبيع دبابات "أبرامز" للبحرين بقيمة 2.2 مليار دولار
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع عسكري أجنبي محتمل بقيمة 2.2 مليار دولار لدبابات من طراز "أبرامز" إلى البحرين.
وقالت
وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان، إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع 50 دبابة قتال رئيسية من طراز إم 1 إيه 2 أبرامز ومعدات مرتبطة بها إلى حكومة البحرين، بقيمة تقدر بـ 2.2 مليار دولار".
وأضاف البيان أن البحرين قدمت أيضا طلبا لشراء مركبات قتالية وأسلحة هجومية.
وأوضح أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو والذي يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قوة موثوقة يمكنها ردع الخصوم وتوفير القدرة على المشاركة في العمليات الإقليمية مع الولايات المتحدة والدول الشريكة الأخرى.
كما أكد البيان على أن الصفقة المحتملة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن خلال زيارة إلى البحرين، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، حيث تشارك البحرين بالمهمة إلى جانب دول أخرى معظمها غربية.