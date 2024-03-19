https://sputnikarabic.ae/20240319/البيت-الأبيض-بايدن-ونتنياهو-سيبحثان-طرقا-بديلة-لتأمين-الحدود-مع-مصر-دون-تنفيذ-عملية-برفح-1087141744.html

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيبحثان طرقا بديلة لتأمين الحدود مع مصر دون تنفيذ عملية برفح

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيبحثان طرقا بديلة لتأمين الحدود مع مصر دون تنفيذ عملية برفح

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي بينهما، قلقه العميق بشأن احتمال قيام إسرائيل... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T03:43+0000

2024-03-19T03:43+0000

2024-03-19T03:43+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

حركة حماس

رفح

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085459556_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_3ecb0796f54e54258a6708d5b22c4782.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن، "كرر قلقه العميق بشأن احتمال قيام إسرائيل بإجراء عملية برية كبيرة في رفح، حيث يبحث أكثر من مليون مدني نازح حاليًا عن مأوى بعد فرارهم من القتال في الشمال.وأكد الرئيس ضرورة هزيمة حماس في غزة وفي الوقت نفسه حماية السكان المدنيين وتسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة".وقال البيان إنهما "ناقشا المفاوضات الجارية بشأن الرهائن في قطر، كما ناقشا الأزمة الإنسانية في غزة، وشدد الرئيس على الحاجة الملحة إلى زيادة كبيرة في تدفق المساعدات المنقذة للحياة لتصل إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة، مع التركيز بشكل خاص على الشمال".وكان الرئيس بايدن أشاد الجمعة بخطاب تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي اعتبر فيه أن نتنياهو "عائق أمام السلام".وأمس، أوضح نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه "تحدثت هذا المساء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. تحدثنا عن آخر التطورات في الحرب بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها القضاء على حماس والإفراج عن جميع مختطفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20240318/نتنياهو-يمنع-مسؤولين-إسرائيليين-استخباراتيين-من-لقاء-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-1087138982.html

غزة

رفح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, حركة حماس, رفح, طوفان الأقصى