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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-بيلغورود-فيديو-1087162700.html
الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو
الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام الجيش الروسي بشن ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود الروسية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T11:25+0000
2024-03-19T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو

11:25 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام الجيش الروسي بشن ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود".

وأضافت: "بضربة استباقية عالية الدقة من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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