https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-بيلغورود-فيديو-1087162700.html
الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو
الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام الجيش الروسي بشن ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود الروسية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T11:25+0000
2024-03-19T11:25+0000
2024-03-19T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086000498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a8dbc501a212b822c3c1fc907d1b8a3.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر القوات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام الجيش الروسي بشن ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين، في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء: "كشفت مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود".
وأضافت: "بضربة استباقية عالية الدقة من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.