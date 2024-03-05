https://sputnikarabic.ae/20240305/صحيفة-تكشف-عن-مدى-ضعف-أوكرانيا-أمام-روسيا-1086664370.html

صحيفة تكشف عن مدى ضعف أوكرانيا أمام روسيا

صحيفة تكشف عن مدى ضعف أوكرانيا أمام روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تتفوق أبدا على روسيا في عدد القنابل الانزلاقية التي يتم إسقاطها، حتى مع المساعدة الغربية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T06:35+0000

2024-03-05T06:35+0000

2024-03-05T06:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة الأمريكية: "الأوكرانيون لا يسقطون ما يكفي من القنابل الانزلاقية".وأضافت صحيفة "فوربس": "تتمتع روسيا بميزة كبيرة سواء في الجو أو على الأرض".خبير عسكري: الجيش الروسي فضح أساطير "تفوق أسلحة الناتو"في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير الوضع الميداني لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وسيصبح نقل الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة

https://sputnikarabic.ae/20240304/خبير-يكشف-عن-سيناريو-قاتل-للغرب-في-حال-نشوب-الحرب-مع-روسيا-1086632396.html

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