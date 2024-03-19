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الكرملين: محاولات الناتو لتوسيع نفوذه لا تسهم بالاستقرار في شمال القوقاز
الكرملين: محاولات الناتو لتوسيع نفوذه لا تسهم بالاستقرار في شمال القوقاز
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المرجح أن تؤدي محاولات الناتو(حلف شمال الأاطلسي) لتوسيع نفوذه، إلى إضافة... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T10:21+0000
2024-03-19T10:21+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "رغبة حلف شمال الأطلسي في تعزيز وجوده في شمال القوقاز، معروفة لنا جيدًا، وهي واضحة للعين المجردة، كما أن هناك إدراك بأن محاولات الناتو لتوسيع نفوذه من غير المرجح أن تضيف استقرارًا إلى شمال القوقاز وإمكانية التنبؤ بالوضع".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين اطّلع على تقارير حول نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من الاتحاد الروسي وبيلاروسيا، مضيفا: "يجب علينا تحليلها، إلى أي مدى وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ ذلك".ووفقا له، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد لقاءات عدة، مساء اليوم الثلاثاء، بينها مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما لمناقشة الانتخابات.وأشار إلى أن بوتين يجهّز لزيارات عدة واتصالات على أعلى مستوى.
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الكرملين: محاولات الناتو لتوسيع نفوذه لا تسهم بالاستقرار في شمال القوقاز

10:21 GMT 19.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين ووزارة الخارجية الروسية
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المرجح أن تؤدي محاولات الناتو(حلف شمال الأاطلسي) لتوسيع نفوذه، إلى إضافة الاستقرار لشمال القوقاز.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "رغبة حلف شمال الأطلسي في تعزيز وجوده في شمال القوقاز، معروفة لنا جيدًا، وهي واضحة للعين المجردة، كما أن هناك إدراك بأن محاولات الناتو لتوسيع نفوذه من غير المرجح أن تضيف استقرارًا إلى شمال القوقاز وإمكانية التنبؤ بالوضع".

وأضاف: "هذه الاتصالات هي حق سيادي لدول القوقاز، ونحن نراقب عن كثب ونعتزم التركيز بشكل أساسي على علاقاتنا الثنائية وأدوات التعاون التي يمتلكها جانبنا".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين اطّلع على تقارير حول نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على واردات الحبوب من الاتحاد الروسي وبيلاروسيا، مضيفا: "يجب علينا تحليلها، إلى أي مدى وفي أي إطار زمني سيتم تنفيذ ذلك".
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ووفقا له، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد لقاءات عدة، مساء اليوم الثلاثاء، بينها مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما لمناقشة الانتخابات.
وأشار إلى أن بوتين يجهّز لزيارات عدة واتصالات على أعلى مستوى.
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