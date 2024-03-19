https://sputnikarabic.ae/20240319/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يرتكب-مجزرة-ويعدم-50-مواطنا-في-مجمع-الشفاء-1087171957.html
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويعدم 50 مواطنا في مجمع الشفاء
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويعدم 50 مواطنا في مجمع الشفاء
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية أعدمت 50 مواطنا واعتقلت 200 مواطن في مستشفى "الشفاء". 19.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دامية ويعدم 50 مواطنًا ويعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة".وأشار إلى أن الجنود الإسرائيلين"اقتحموا مجمع الشفاء بالأسلحة والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى".وأردف، قائلًا: "نطالب المنظمات الأممية والدولية كافة، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء تحديدًا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على "العشرات من الإرهابيين" في مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، مؤكدًا أن قواته "ستواصل عملياتها الواسعة النطاق في المستشفى".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/ميقاتي-نحن-على-ثقة-بأن-الهدنة-التي-يجري-العمل-عليها-في-غزة-ستشمل-أيضا-دول-المنطقة-1087157231.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويعدم 50 مواطنا في مجمع الشفاء
13:00 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 13:01 GMT 19.03.2024)
صرح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية أعدمت 50 مواطنا واعتقلت 200 مواطن في مستشفى "الشفاء".
وقال المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دامية ويعدم 50 مواطنًا ويعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة".
وأضاف: "اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه مجزرة دامية من خلال إعدام أكثر من 50 مدنيًا فلسطينيًا واعتقال قرابة 200 آخرين في مجمع مستشفى الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، في جريمة حرب واضحة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، كما وتلقينا معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين تم إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين".
وأشار إلى أن الجنود الإسرائيلين"اقتحموا مجمع الشفاء بالأسلحة والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى".
واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجزرة الدامية في مجمع الشفاء الطبي واقتحام المجمع، في مخالفة صريحة وفظيعة لكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية" ومضى بالقول: "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة المروعة التي حذرنا من ارتكابها في ساعات الاقتحام الأولى".
وأردف، قائلًا: "نطالب المنظمات الأممية والدولية كافة، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء تحديدًا".
وطالب المكتب "كل المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الصحي إلى إدانة هذه الجرائم المتسلسلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية والرامية إلى القضاء تمامًا على القطاع الصحي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على "العشرات من الإرهابيين" في مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، مؤكدًا أن قواته "ستواصل عملياتها الواسعة النطاق في المستشفى".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "نشاط قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك والأسطول 13 والفريق القتالي للواء 401 بقيادة الفرقة 162 يستمر في منطقة مستشفى الشفاء"، مشيرًا إلى أنه "تم القضاء على أكثر من 50 إرهابيا واعتقال نحو 180 مشتبهًا بهم في المنطقة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.