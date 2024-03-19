https://sputnikarabic.ae/20240319/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يرتكب-مجزرة-ويعدم-50-مواطنا-في-مجمع-الشفاء-1087171957.html

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويعدم 50 مواطنا في مجمع الشفاء

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ويعدم 50 مواطنا في مجمع الشفاء

سبوتنيك عربي

صرح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية أعدمت 50 مواطنا واعتقلت 200 مواطن في مستشفى "الشفاء". 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T13:00+0000

2024-03-19T13:00+0000

2024-03-19T13:01+0000

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وقال المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دامية ويعدم 50 مواطنًا ويعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة".وأشار إلى أن الجنود الإسرائيلين"اقتحموا مجمع الشفاء بالأسلحة والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى".وأردف، قائلًا: "نطالب المنظمات الأممية والدولية كافة، ونطالب كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف العدوان على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء تحديدًا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القضاء على "العشرات من الإرهابيين" في مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، مؤكدًا أن قواته "ستواصل عملياتها الواسعة النطاق في المستشفى".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240319/ميقاتي-نحن-على-ثقة-بأن-الهدنة-التي-يجري-العمل-عليها-في-غزة-ستشمل-أيضا-دول-المنطقة-1087157231.html

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