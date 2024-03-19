https://sputnikarabic.ae/20240319/جنرال-بولندي-يكشف-تفاصيل-حادث-طائرة-ريبر-المسيرة-1087173206.html
جنرال بولندي يكشف تفاصيل حادث طائرة "ريبر" المسيرة
جنرال بولندي يكشف تفاصيل حادث طائرة "ريبر" المسيرة
سبوتنيك عربي
روى الجنرال البولندي، إيرينيوس نوفاك، تفاصيل حادث الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز MQ9 Reaper شمال غربي الجمهورية. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:23+0000
2024-03-19T13:23+0000
2024-03-19T13:23+0000
رصد عسكري
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وقال الجنرال للصحفيين: "لكي نكون صادقين، لقد أمضينا ليلة عصيبة إلى حد ما، بلا نوم - سواء في القيادة أو في القاعدة الثانية عشرة للطائرات المسيرة في ميروسلافيتس. تم فقدان السيطرة، أثناء رحلة تدريبية للطائرة الأمريكية المسيرة MQ9 Reaper.وأوضح أن الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية في رومانيا وكان من المفترض أن تهبط في بولندا. وقال الجنرال "كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية. وكان من المفترض أن تختبر كيفية الاقتراب والهبوط في مطار ميروسلافيتس في الوضع الآلي".وقال إنه بعد فقدان السيطرة على الطائرة المسيرة، حاولوا دون جدوى نقل السيطرة على الطائرة إلى مركز التحكم البولندي.وأوضح أن ريبر هبطت في منطقة مخصصة لمثل هذه الحالات. "بالقرب من كل مطار عسكري توجد منطقة خاصة، على سبيل المثال، منطقة غابات غير مأهولة، حيث يمكن بأمان، على سبيل المثال، إسقاط خزانات الوقود الخارجية أو الذخيرة في حالة الهبوط الاضطراري لطائرة مقاتلة. يمكن أيضًا القفز هناك".وأشار: "منذ اللحظة التي أدركنا فيها أن الطاقم الأمريكي فقد السيطرة على الطائرة، علمنا أن أمامنا حوالي 4.5 ساعة للاستعداد. تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتم إخطار الشرطة وخدمة الإطفاء الحكومية والسلطات المحلية والدرك. وأضاف: "تم تطويق منطقة الهبوط المحتمل، وتم التأكد من عدم وجود أشخاص هناك".وأوضح نوفاك أنه تم العثور على الطائرة بعد تسع دقائق من هبوطها.ووفقا له، وبما أن الطائرة تابعة للجيش الأمريكي، فإن التحقيق في أسباب الحادث سيتم من الجانب الأمريكي بمساعدة متخصصين بولنديين.وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد، في وقت سابق، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، وقامت بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20240319/طائرة-أمريكية-مسيرة-فقدت-الاتصال-بقاعدتها-تهبط-اضطراريا-في-بولندا-1087157650.html
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رصد عسكري
جنرال بولندي يكشف تفاصيل حادث طائرة "ريبر" المسيرة
روى الجنرال البولندي، إيرينيوس نوفاك، تفاصيل حادث الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز MQ9 Reaper شمال غربي الجمهورية.
وقال الجنرال للصحفيين: "لكي نكون صادقين، لقد أمضينا ليلة عصيبة إلى حد ما، بلا نوم - سواء في القيادة أو في القاعدة الثانية عشرة للطائرات المسيرة في ميروسلافيتس. تم فقدان السيطرة، أثناء رحلة تدريبية للطائرة الأمريكية المسيرة MQ9 Reaper.
وأوضح أن الطائرة أقلعت من قاعدة عسكرية في رومانيا وكان من المفترض أن تهبط في بولندا. وقال الجنرال "كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية. وكان من المفترض أن تختبر كيفية الاقتراب والهبوط في مطار ميروسلافيتس في الوضع الآلي".
وقال إنه بعد فقدان السيطرة على الطائرة المسيرة، حاولوا دون جدوى نقل السيطرة على الطائرة إلى مركز التحكم البولندي.
وتابع: "في حوالي الساعة 18.00، تلقينا معلومات عن فقدان السيطرة على الطائرة. ولم يتمكن الطاقم، الذي كان يتحكم في الطائرة من الأرض وكان في رومانيا، من مواصلة هذه الإجراءات. جرت محاولة نقل السيطرة إلى مركز تحكم آخر يقع في مينسك مازوفيتسكي. ولم يتمكنوا من فعل ذلك. وفيما يتعلق بما ورد أعلاه، تقرر محاولة الهبوط الاضطراري".
وأوضح أن ريبر هبطت في منطقة مخصصة لمثل هذه الحالات. "بالقرب من كل مطار عسكري توجد منطقة خاصة، على سبيل المثال، منطقة غابات غير مأهولة، حيث يمكن بأمان، على سبيل المثال، إسقاط خزانات الوقود الخارجية أو الذخيرة في حالة الهبوط الاضطراري لطائرة مقاتلة. يمكن أيضًا القفز هناك".
وأشار: "منذ اللحظة التي أدركنا فيها أن الطاقم الأمريكي فقد السيطرة على الطائرة، علمنا أن أمامنا حوالي 4.5 ساعة للاستعداد. تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتم إخطار الشرطة وخدمة الإطفاء الحكومية والسلطات المحلية والدرك. وأضاف: "تم تطويق منطقة الهبوط المحتمل، وتم التأكد من عدم وجود أشخاص هناك".
وأوضح نوفاك أنه تم العثور على الطائرة بعد تسع دقائق من هبوطها.
ووفقا له، وبما أن الطائرة تابعة للجيش الأمريكي، فإن التحقيق في أسباب الحادث سيتم من الجانب الأمريكي بمساعدة متخصصين بولنديين.
في الوقت نفسه، يعتبر الجنرال أن احتمال فقدان إشارة "جي بي إس" كان سبب الحادث، أمر غير مرجح. وقال: "كان هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع في الصحافة. أستطيع أن أقول للوهلة الأولى إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هنا لم يكن السبب"، موضحًا أنه بعد فقدان الاتصال، واصلت الطائرة "ريبر" الطيران على طول طريق مخطط له مسبقًا. وأكد نوفاك أنه "سيتم التحقيق في جميع الاحتمالات بدقة".
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد، في وقت سابق، أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، وقامت بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا.