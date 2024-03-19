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https://sputnikarabic.ae/20240319/طائرة-أمريكية-مسيرة-فقدت-الاتصال-بقاعدتها-تهبط-اضطراريا-في-بولندا-1087157650.html
طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا
طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا
سبوتنيك عربي
قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا، حسبما ذكرت القيادة العامة للقوات... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T10:23+0000
2024-03-19T10:23+0000
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، في محيط ميروسلافيتس، حدث هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي البولندي".وتم الهبوط "وفقا للإجراءات" في "منطقة غير مأهولة ومطوقة". وتقوم الأجهزة المختصة بحراسة موقع هبوط الطائرة المسيرة، وتقوم قوات الدرك العسكري بإجراء تحقيق.وفي وقت سابق، قال الجيش البولندي إن طائرة مسيرة غير مسلحة كانت تقوم برحلة تدريبية من مطار ميروسلافيك فقدت الاتصال بالقاعدة. وتم تطويق المنطقة المجاورة للمطار. وتوقفت حركة المرور على الطرق المحيطة.ويبلغ طول الطائرة 11 مترًا، وطول جناحيها 20.1 متر، وسعة حمولة 2.2 طن، والسرعة القصوى تبلغ 482 كيلومترًا في الساعة، ومدى طيران يصل إلى 1852 كيلومترًا. يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الإنقاذ والضربات الدقيقة ضد الأهداف الأرضية والجوية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة أمريكية مسيرة فقدت الاتصال بقاعدتها تهبط اضطراريا في بولندا

10:23 GMT 19.03.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Paul Ridgeway MQ-9 Reaper
 MQ-9 Reaper - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Photo / Public domain/U.S. Air Force photo/Paul Ridgeway
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قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper، فقدت الاتصال بقاعدتها، بهبوط اضطراري شمال غربي بولندا، حسبما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في البلاد.
وجاء في التقرير: "بعد الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، في محيط ميروسلافيتس، حدث هبوط اضطراري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي البولندي".
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وتم الهبوط "وفقا للإجراءات" في "منطقة غير مأهولة ومطوقة". وتقوم الأجهزة المختصة بحراسة موقع هبوط الطائرة المسيرة، وتقوم قوات الدرك العسكري بإجراء تحقيق.
وفي وقت سابق، قال الجيش البولندي إن طائرة مسيرة غير مسلحة كانت تقوم برحلة تدريبية من مطار ميروسلافيك فقدت الاتصال بالقاعدة. وتم تطويق المنطقة المجاورة للمطار. وتوقفت حركة المرور على الطرق المحيطة.
ويبلغ طول الطائرة 11 مترًا، وطول جناحيها 20.1 متر، وسعة حمولة 2.2 طن، والسرعة القصوى تبلغ 482 كيلومترًا في الساعة، ومدى طيران يصل إلى 1852 كيلومترًا. يمكن استخدامها لجمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الإنقاذ والضربات الدقيقة ضد الأهداف الأرضية والجوية.
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