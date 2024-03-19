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https://sputnikarabic.ae/20240319/خبير-لـسبوتنيك-الغرب-فشل-بتحقيق-مشروعه-ضد-روسيا-والنمو-الاقتصادي-في-أفضل-أحواله-1087163207.html
خبير لـ"سبوتنيك": الغرب فشل بتحقيق مشروعه ضد روسيا والنمو الاقتصادي في أفضل أحواله
خبير لـ"سبوتنيك": الغرب فشل بتحقيق مشروعه ضد روسيا والنمو الاقتصادي في أفضل أحواله
سبوتنيك عربي
هنأ أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية د. حسين رحال، الشعب الروسي بإنجاز الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الروس يشعرون بعد فوز الرئيس فلاديمير... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T11:35+0000
2024-03-19T11:35+0000
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وفي مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، اعتبر رحال أن الانتخابات الروسية هي جزء من ملحمة إعادة صناعة الهوية والتمسك بروسيا كدولة قوية في العالم.وقال: "أخذوا الشعب رهائن ضد رئيسهم، إلا أن هذا الشعب أدرك خطورة الأمر وكانوا على قدر المسؤولية لمواجهة هذا التحدي"، مضيفًا أن "النمو الاقتصادي في روسيا أفضل بكثير من أوروبا".وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رأى رحال أن الهزيمة التي مني بها الجيش الأوكراني في أفدييفكا تؤكد أن الناتو فشل في تحقيق مشروعه ضد روسيا وهو الأمر الذي استدعى كل هذا التهويل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره. وقال: "أعتقد أن الصمود الروسي سيؤدي إلى تحسن اقتصادي وعسكري وموقف روسي قوي على الساحة الدولية".
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب فشل بتحقيق مشروعه ضد روسيا والنمو الاقتصادي في أفضل أحواله

11:35 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Vasiliy Batanov / الانتقال إلى بنك الصورأحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول.
أحد السكان المحليين يحمل العلم الروسي على سطح مجلس مدينة سيفاستوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Vasiliy Batanov
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هنأ أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية د. حسين رحال، الشعب الروسي بإنجاز الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الروس يشعرون بعد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بوطنية عالية على الرغم من محاولات الغرب لتفكيك روسيا، إلا أنهم أثبتوا تمسكهم ببلادهم.
وفي مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، اعتبر رحال أن الانتخابات الروسية هي جزء من ملحمة إعادة صناعة الهوية والتمسك بروسيا كدولة قوية في العالم.

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لم تستهدف الرئيس ولا النظام السياسي، لا بل استهدفت الشعب الروسي.

وقال: "أخذوا الشعب رهائن ضد رئيسهم، إلا أن هذا الشعب أدرك خطورة الأمر وكانوا على قدر المسؤولية لمواجهة هذا التحدي"، مضيفًا أن "النمو الاقتصادي في روسيا أفضل بكثير من أوروبا".

وتابع رحال: "كل ما استخدم الغرب سلاح العقوبات والرعب وازدادت "عجرفته" مع روسيا، هذا الأمر سيؤدي إلى ردة فعل عكسية لدى الروسيين وسيزيد تمسكهم ببلادهم".

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وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رأى رحال أن الهزيمة التي مني بها الجيش الأوكراني في أفدييفكا تؤكد أن الناتو فشل في تحقيق مشروعه ضد روسيا وهو الأمر الذي استدعى كل هذا التهويل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره.
وقال: "أعتقد أن الصمود الروسي سيؤدي إلى تحسن اقتصادي وعسكري وموقف روسي قوي على الساحة الدولية".
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