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https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-يكتشفون-موادا-ذات-خصائص-مضادة-للأورام-في-زنابق-البحر-1087149078.html
علماء يكتشفون موادا ذات خصائص مضادة للأورام في زنابق البحر
علماء يكتشفون موادا ذات خصائص مضادة للأورام في زنابق البحر
سبوتنيك عربي
أفاد معهد إلياكوف للمحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء في المعهد، اكتشفوا مركبات جديدة من زنابق... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T07:56+0000
2024-03-19T07:56+0000
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زنابق البحر: هي فئة من الحيوانات اللافقارية البحرية من نوع شوكيات الجلد، وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات الألوان الزاهية التي يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة.وتمكن العلماء في المعهد من اكتشاف ثلاثة مركبات ثنائية الأبعاد جديدة من زنبق "الفانوجينيا جراسيليس" البحري، تسمى "فانوجراسيلين A-C"، لقد ثبت أنها تظهر نشاطًا مضادًا للأكسدة ومضادًا للميكروبات، كما أنها تزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية "روتينون".ويشير مقال علمي لعلماء المعهد إلى أن المركبات المكتشفة تمنع نمو البكتيريا الإيجابية الغرام "S. aureus" والفطريات الشبيهة بالخميرة "C. albicans"، كما تمنع أيضًا تكوين الأغشية الحيوية لهذه الكائنات الحية الدقيقة، لذلك يمكن اعتبارها عوامل قوية مضادة للميكروبات.ويذكر المقال أيضًا أنه تم جمع عينة من الزنابق في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزيرة ليشون بواسطة غواصين على عمق 3-9 أمتار أثناء رحلة علمية، ثم تم تجميد اللافقاريات.
https://sputnikarabic.ae/20240313/علماء-روس-يكتشفون-فائدة-مهمة-لمستخلص-أوراق-الزيتون-في-علاج-أحد-أكثر-الأمراض-الشائعة-1086934281.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء يكتشفون موادا ذات خصائص مضادة للأورام في زنابق البحر

07:56 GMT 19.03.2024
© Photo / unsplash/Joan Liزنبق البحر
زنبق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Photo / unsplash/Joan Li
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أفاد معهد إلياكوف للمحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية، فرع الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء في المعهد، اكتشفوا مركبات جديدة من زنابق البحر لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام.
زنابق البحر: هي فئة من الحيوانات اللافقارية البحرية من نوع شوكيات الجلد، وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات الألوان الزاهية التي يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة.

وقال التقرير: "اكتشف العلماء أن المواد الكيميائية الكينويدية الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة، مثل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام".

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وتمكن العلماء في المعهد من اكتشاف ثلاثة مركبات ثنائية الأبعاد جديدة من زنبق "الفانوجينيا جراسيليس" البحري، تسمى "فانوجراسيلين A-C"، لقد ثبت أنها تظهر نشاطًا مضادًا للأكسدة ومضادًا للميكروبات، كما أنها تزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية "روتينون".
ويشير مقال علمي لعلماء المعهد إلى أن المركبات المكتشفة تمنع نمو البكتيريا الإيجابية الغرام "S. aureus" والفطريات الشبيهة بالخميرة "C. albicans"، كما تمنع أيضًا تكوين الأغشية الحيوية لهذه الكائنات الحية الدقيقة، لذلك يمكن اعتبارها عوامل قوية مضادة للميكروبات.
ويذكر المقال أيضًا أنه تم جمع عينة من الزنابق في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزيرة ليشون بواسطة غواصين على عمق 3-9 أمتار أثناء رحلة علمية، ثم تم تجميد اللافقاريات.
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