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https://sputnikarabic.ae/20240319/فلاديمير-بوتين-يتصدر-تصنيف-ثقة-المواطنين-بين-زعماء-العالم-1087161544.html
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم
سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم
2024-03-19T11:15+0000
2024-03-19T11:15+0000
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فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم

فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم

11:15 GMT 19.03.2024
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تشاهدون في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم، ونتائج انتخابات رؤساء الدول في مختلف الدول، وذلك وفق ما أفادته عدة مسوحات اجتماعية في مختلف الدول في السنوات الأخيرة.
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين يتصدر تصنيف ثقة المواطنين بين زعماء العالم - سبوتنيك عربي
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