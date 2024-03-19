https://sputnikarabic.ae/20240319/متطوعون-يطهون-الطعام-على-الحطب-للنازحين-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة--1087161988.html

متطوعون يطهون الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة... صورة وفيديو

متطوعون يطهون الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة... صورة وفيديو

سبوتنيك عربي

متطوعون يطهون الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة

2024-03-19T11:31+0000

2024-03-19T11:31+0000

2024-03-19T11:33+0000

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وفي شهر رمضان، تتكاتف الجهود لإطعام النازحين في رفح، ضمن مبادرات تطوعية، ومن بين هذه المبادرات مبادرة حنين عطالله ورفاقه، الذين بادروا إلى طهي الطعام على نار الحطب وتقديمه للنازحين في رفح.وقال حنين، لوكالة "سبوتنيك"، عن مبادرته:وأضاف حنين: "هذه المبادرة شبابية، وهدفنا هو إطعام النازحين الذين لا يستطيعون تأمين وجبات الطعام، فالأوضاع المعيشية داخل مخيمات النازحين صعبة للغاية".طعام على نار الحطبويضطر حنين والمتطوعون معه، إلى إشعال الحطب خلال تجهيزهم للطعام، بسبب عدم توافر غاز الطهي، لكن الحطب لا يبدو بديلًا جيدا، نظرًا لتكلفته العالية وتلويثه للبيئة وقرب نفاد الكميات المتاحة منه مع زيادة الطلب عليه ما يجعله بديلًا غير مستدام، ويهدد بإغلاق المطابخ وعدم القدرة على إطعام الأفواه الجائعة.ويعمل حنين وفريقه ساعات عدة يوميًا لصنع الطعام، ويبذلون جهدًا كبيرًا لجلب المياه وإشعال النار، وعلى عربة يجرها حمار ينقلون الطعام لتوزيعه على النازحين، ومن بين النازحين الذين قدموا للحصول على طعام للإفطار، النازح، جمال محمود، والذي اضطر للنزوح من شمال القطاع إلى رفح بسبب اشتداد القصف.وقال جمال، لوكالة "سبوتنيك"، عن المبادرة: وأضاف: "نأتي إلى هنا كل يوم للحصول على بعض الطعام للإفطار، واليوم حصلت على عدد من وجبات الأرز والفاصولياء لعائلتي، وأتمنى استمرار هذه المبادرات خلال شهر رمضان".وتختلط رائحة الطعام المطهو، في قدور واسعة، بالدخان المنبعث من نار الحطب، بينما يلوح المنتظرون بأوانيهم الفارغة طلبًا لوجبة تسد رمقهم، ويسعى حنين والمتطوعون معه إلى الاستمرار في هذه المبادرة طيلة أيام شهر رمضان، لكن الطعام الذي يتم إعداده يوميًا لا يكفي لعدد النازحين الذين يأتون للحصول على بعض الطعام للإفطار.ويعاني سكان قطاع غزة من شح في المواد الغذائية، وقصور المساعدات الدولية في سدّ العجز الذي تسبّبت به الحرب المستمرة، للشهر السادس على التوالي، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.ويأمل قرابة 1.5 مليون نازح في رفح بانتهاء الحرب، والعودة إلى بيوتهم في شمال ووسط القطاع المحاصر حتى وإن كانت ركامًا، لأنهم يعيشون في ظروفٍ "مروّعة"، بحسب ما وصفها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمي ماكغولدريك، الذي قال إن "الجوع وصل إلى مستويات كارثية خاصة في شمال غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع للشهر السادس على التوالي، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7، من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة، وفي اليوم 165 للحرب على القطاع ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 31,819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت الإصابات إلى 73,934، في حين لا يزال آلاف من الضحايا تحت الأنقاض.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية، هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصًا خطفوا في 7 أكتوبر(الماضي)".

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سبوتنيك عربي

متطوعون يطهون الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة