عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240319/مشاهد-مذهلة-ترصد-لأول-مرة-لديدان-عمياء-تنفث-الحليب-لإطعام-صغارها-فيديو-1087173875.html
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت مشاهد مذهلة، لمخلوق صغير يشبه الدودة يطعم أطفاله بمادة تشبه الحليب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا السلوك للديدان العلمياء أو ما يعرف بـ"الضفادع... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:57+0000
2024-03-19T13:57+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087173719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8328f561f1acc92138035f21ea5e0322.jpg
وتُظهر اللقطات إنثى الكائن البرمائي وهي "ترضع" صغارها بسائل مغذٍ يشبه حليب الثدييات.وتُنتج أنثى الدودة العمياء، وهي من البرمائيات التي تضع البيض، سائلًا شفافًا لتغذية نسلها.وتتواصل حضنة الأنثى باللمس الجسدي والأصوات عالية النبرة لتشجيع الأم على إفراز السائل اللزج حتى تتمكن من إطعام صغارها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف لم يسبق له مثيل بين هذه البرمائيات ذات المظهر الغريب، فقد جذب انتباه الخبراء الذين كانوا يعتقدون أنهم رأوا كل شيء.
https://sputnikarabic.ae/20240318/دراسة-تكشف-عن-علاقة-الإفراط-في-الجلوس-بخطر-يهدد-الحياة-1087116916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087173719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32073109cfdc1c5c314e6dde079902cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو

13:57 GMT 19.03.2024
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersenديدان
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersen
تابعنا عبر
وثقت مشاهد مذهلة، لمخلوق صغير يشبه الدودة يطعم أطفاله بمادة تشبه الحليب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا السلوك للديدان العلمياء أو ما يعرف بـ"الضفادع الثعبانية" (Caecilians).
وتُظهر اللقطات إنثى الكائن البرمائي وهي "ترضع" صغارها بسائل مغذٍ يشبه حليب الثدييات.
وتُنتج أنثى الدودة العمياء، وهي من البرمائيات التي تضع البيض، سائلًا شفافًا لتغذية نسلها.
الإفراط في الجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة بين الإفراط في الجلوس وخطر يهدد الحياة
أمس, 14:40 GMT
وتتواصل حضنة الأنثى باللمس الجسدي والأصوات عالية النبرة لتشجيع الأم على إفراز السائل اللزج حتى تتمكن من إطعام صغارها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف لم يسبق له مثيل بين هذه البرمائيات ذات المظهر الغريب، فقد جذب انتباه الخبراء الذين كانوا يعتقدون أنهم رأوا كل شيء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTКлубы дыма после израильской бомбардировки в центре города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير مدينة رفح13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала