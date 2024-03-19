https://sputnikarabic.ae/20240319/مشاهد-مذهلة-ترصد-لأول-مرة-لديدان-عمياء-تنفث-الحليب-لإطعام-صغارها-فيديو-1087173875.html
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت مشاهد مذهلة، لمخلوق صغير يشبه الدودة يطعم أطفاله بمادة تشبه الحليب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا السلوك للديدان العلمياء أو ما يعرف بـ"الضفادع... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:57+0000
2024-03-19T13:57+0000
2024-03-19T13:57+0000
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وتُظهر اللقطات إنثى الكائن البرمائي وهي "ترضع" صغارها بسائل مغذٍ يشبه حليب الثدييات.وتُنتج أنثى الدودة العمياء، وهي من البرمائيات التي تضع البيض، سائلًا شفافًا لتغذية نسلها.وتتواصل حضنة الأنثى باللمس الجسدي والأصوات عالية النبرة لتشجيع الأم على إفراز السائل اللزج حتى تتمكن من إطعام صغارها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف لم يسبق له مثيل بين هذه البرمائيات ذات المظهر الغريب، فقد جذب انتباه الخبراء الذين كانوا يعتقدون أنهم رأوا كل شيء.
https://sputnikarabic.ae/20240318/دراسة-تكشف-عن-علاقة-الإفراط-في-الجلوس-بخطر-يهدد-الحياة-1087116916.html
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منوعات, نادي الفيديو
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
وثقت مشاهد مذهلة، لمخلوق صغير يشبه الدودة يطعم أطفاله بمادة تشبه الحليب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا السلوك للديدان العلمياء أو ما يعرف بـ"الضفادع الثعبانية" (Caecilians).
وتُظهر اللقطات إنثى الكائن البرمائي وهي "ترضع" صغارها بسائل مغذٍ يشبه حليب الثدييات.
وتُنتج أنثى الدودة العمياء، وهي من البرمائيات التي تضع البيض، سائلًا شفافًا لتغذية نسلها.
وتتواصل حضنة الأنثى باللمس الجسدي والأصوات عالية النبرة لتشجيع الأم على إفراز السائل اللزج حتى تتمكن من إطعام صغارها، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف لم يسبق له مثيل بين هذه البرمائيات ذات المظهر الغريب، فقد جذب انتباه الخبراء الذين كانوا يعتقدون أنهم رأوا كل شيء.