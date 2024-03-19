https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-نسعى-للحرب-مع-إسرائيل-1087158520.html

وزير الخارجية اللبناني: لا نسعى للحرب مع إسرائيل

وزير الخارجية اللبناني: لا نسعى للحرب مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، بأن "لبنان لا يسعى للحرب، وما يريده هو التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701". 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T11:16+0000

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وخلال استقباله وزير الخارجية البرازيلي، مورو لويز ليكير، أكد بو حبيب أن "تحقيق حل الدولتين مهم للمنطقة وللعالم"، مضيفا أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل واحترام الحدود بيننا من شأنه أن يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة".وشدد وزير الخارجية اللبناني على أنه "لا يمكن إيقاف عمل الأونروا(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) إلى حين إقامة دولة فلسطينية يمكنها القيم بواجباتها".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240319/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-اللبنانية-1087143637.html

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