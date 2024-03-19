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"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية
"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T02:00+0000
2024-03-19T03:57+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيان له، أن مقاتليه "قصفوا أمس الاثنين في القطاع الشرقي تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا ‏موقع ‏رويسة القرن، وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة ‏مباشرة".وبحسب البيان، فقد بلغ عدد العمليات التي نفذها حزب الله خلال 160 يومًا، 1228عمليّة.تأتي التطورات تلك في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذر، خلال لقاء عقده مع الموفد الأميركي، آموس هوكشتاين، بوقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان". وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.
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أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"حزب الله" يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية

02:00 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 03:57 GMT 19.03.2024)
© AFP 2023 / STRقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AFP 2023 / STR
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيان له، أن مقاتليه "قصفوا أمس الاثنين في القطاع الشرقي تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا ‏موقع ‏رويسة القرن، وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وتم إصابته إصابة ‏مباشرة".
وأشار إلى أنهم قصفوا "في القطاع الغربي من جنوب لبنان موقع بركة ‏ريشا، وموقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".
وبحسب البيان، فقد بلغ عدد العمليات التي نفذها حزب الله خلال 160 يومًا، 1228عمليّة.
تأتي التطورات تلك في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذر، خلال لقاء عقده مع الموفد الأميركي، آموس هوكشتاين، بوقت سابق، من أن ما أسماه "عدوان (حزب الله)، يقرّبنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان". وفقاً لما جاء في بيان الوزارة الإسرائيلية.
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