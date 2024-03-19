https://sputnikarabic.ae/20240319/وزير-الدفاع-الألماني-حزمة-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لأوكرانيا-ستصل-قيمتها-إلى-نحو-500-مليون-يورو-1087167970.html
وزير الدفاع الألماني: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستصل قيمتها إلى نحو 500 مليون يورو
وزير الدفاع الألماني: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستصل قيمتها إلى نحو 500 مليون يورو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:23+0000
2024-03-19T12:23+0000
2024-03-19T12:25+0000
العالم
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وصرح بيستوريوس بذلك للصحفيين في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا (راينلاند بالاتينات)، حيث سيعقد الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة العسكرية لكييف.وقال بيستوريوس: "بالنسبة لهذا الاجتماع، شكلنا حزمة أخرى تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار يورو".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20240319/ضربة-روسية-تفتك-بنقطة-تمركز-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1087165382.html
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العالم
وزير الدفاع الألماني: حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستصل قيمتها إلى نحو 500 مليون يورو
12:23 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 19.03.2024)
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو.
وصرح بيستوريوس بذلك للصحفيين في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا (راينلاند بالاتينات)، حيث سيعقد الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة العسكرية لكييف.
وقال بيستوريوس: "بالنسبة لهذا الاجتماع، شكلنا حزمة أخرى تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار يورو".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو(حلف شمال الأطلسي) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".