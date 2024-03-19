يوم بحارة الغواصات في روسيا

تحتفل القوات المسلحة الروسية كل عام، في الـ19 من شهر آذار/ مارس، في روسيا، بيوم بحارة الغواصات وهو العيد الرسمي للجنود التابعين لسلاح الغواصات التابع لأسطول البحرية الروسية، الذي تم إنشاؤه بأمر من القائد الأعلى لأسطول البحرية الروسية، عام 1996.