عربي
الجيش الروسي يشن ضربة استباقية على القوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة بيلغورود
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240319/يوم-بحارة-الغواصات-في-روسيا-1087152800.html
يوم بحارة الغواصات في روسيا
يوم بحارة الغواصات في روسيا
سبوتنيك عربي
تحتفل القوات المسلحة الروسية كل عام، في الـ19 من شهر آذار/ مارس، في روسيا، بيوم بحارة الغواصات وهو العيد الرسمي للجنود التابعين لسلاح الغواصات التابع لأسطول... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T09:29+0000
2024-03-19T09:52+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087152973_0:41:3226:1856_1920x0_80_0_0_4b61ee176b714220eb593a5cf70bf63a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087152973_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_3bddd8c628506a1cea2d799d4745eb39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

يوم بحارة الغواصات في روسيا

09:29 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 19.03.2024)
تابعنا عبر
تحتفل القوات المسلحة الروسية كل عام، في الـ19 من شهر آذار/ مارس، في روسيا، بيوم بحارة الغواصات وهو العيد الرسمي للجنود التابعين لسلاح الغواصات التابع لأسطول البحرية الروسية، الذي تم إنشاؤه بأمر من القائد الأعلى لأسطول البحرية الروسية، عام 1996.
© Sputnik . Press service of the JSC "PO "Sevmash" / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة النووية (NPS) "يوري دولغوروكي" أثناء التجارب البحرية، في صيف عام 2009.

الغواصة النووية (NPS) &quot;يوري دولغوروكي&quot; أثناء التجارب البحرية، في صيف عام 2009. - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Press service of the JSC "PO "Sevmash"
/
الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة النووية (NPS) "يوري دولغوروكي" أثناء التجارب البحرية، في صيف عام 2009.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "فيليكي نوفغورود" من مشروع 636.3 "فارشافيانكا"، وهي من سلسلة الغواصات الفائقة التخفي لأسطول البحر الأسود، والتي تعمل بمحركات الديزل الكهربائية.

غواصة &quot;فيليكي نوفغورود&quot; من مشروع 636.3 &quot;فارشافيانكا&quot;، وهي من سلسلة الغواصات الفائقة التخفي لأسطول البحر الأسود، والتي تعمل بمحركات الديزل الكهربائية. - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "فيليكي نوفغورود" من مشروع 636.3 "فارشافيانكا"، وهي من سلسلة الغواصات الفائقة التخفي لأسطول البحر الأسود، والتي تعمل بمحركات الديزل الكهربائية.

© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "ماغادان"، التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ، على الرصيف العائم التابع لحوض بناء السفن "زفيزدا"، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

غواصة &quot;ماغادان&quot;، التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ، على الرصيف العائم التابع لحوض بناء السفن &quot;زفيزدا&quot;، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا. - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "ماغادان"، التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ، على الرصيف العائم التابع لحوض بناء السفن "زفيزدا"، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورغواصة تعمل بالديزل والكهرباء B-265 "كراسنودار" في قلعة سيفاستوبول
غواصة تعمل بالديزل والكهرباء B-265 كراسنودار في قلعة سيفاستوبول - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Alexey Malgavko
/
الانتقال إلى بنك الصور
غواصة تعمل بالديزل والكهرباء B-265 "كراسنودار" في قلعة سيفاستوبول
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي على متن الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" التابعة للأسطول الشمالي للبحرية الروسية، الراسية في جادجيفو، مقاطعة مورمانسك.
جندي على الغواصة النووية يوري دولغوروكي التي تعد إحدى غواصات الجيل الرابع، حيث أطلق على أول غواصة من مشروع بوريه اسم يوري دولغوروكي، مؤسس مدينة موسكو التابعة للأسطول الشمالي للبحرية الروسية - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
جندي على متن الغواصة النووية "يوري دولغوروكي" التابعة للأسطول الشمالي للبحرية الروسية، الراسية في جادجيفو، مقاطعة مورمانسك.
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورغواصة نووية تابعة للبحرية الروسية خلال التدريبات كجزء من رحلة استكشافية معقدة في القطب الشمالي
غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية خلال التدريبات كجزء من رحلة استكشافية معقدة في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية خلال التدريبات كجزء من رحلة استكشافية معقدة في القطب الشمالي
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الأسطول الشمالي الروسي على متن الغواصة النووية أوبنينسك في ميناء سيفيرومورسك.

جنود من الأسطول الشمالي الروسي على متن الغواصة النووية أوبنينسك في ميناء سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الأسطول الشمالي الروسي على متن الغواصة النووية أوبنينسك في ميناء سيفيرومورسك.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "B-271 كولبينو" خلال التدريب على العرض المخصص ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك.

الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء &quot;B-271 كولبينو&quot; خلال التدريب على العرض المخصص ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك. - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "B-271 كولبينو" خلال التدريب على العرض المخصص ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من أسطول المحيط الهادئ في غواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء.

جندي من أسطول المحيط الهادئ في غواصة &quot;فولخوف&quot;، التي تعمل بالديزل والكهرباء. - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندي من أسطول المحيط الهادئ في غواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

عروسان على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، في الخلفية الغواصة B-585" سانت بطرسبورغ"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، في مياه نهر "نيفا" بعد التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية.

عروسان على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، في الخلفية الغواصة B-585&quot; سانت بطرسبورغ&quot;، التي تعمل بالديزل والكهرباء، في مياه نهر &quot;نيفا&quot; بعد التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية. - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عروسان على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، في الخلفية الغواصة B-585" سانت بطرسبورغ"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، في مياه نهر "نيفا" بعد التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "الأمير فلاديمير"

الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 &quot;الأمير فلاديمير&quot; - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "الأمير فلاديمير"

© Sputnik . Kirill Iodas/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون الروس على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث".

البحارة العسكريون الروس على متن الغواصة النووية &quot;الإمبراطور ألكسندر الثالث&quot;. - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Kirill Iodas/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

البحارة العسكريون الروس على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث".

© Sputnik . Russian Defence Ministry Press service / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "سيدوف" والغواصة النووية "فيبر" في غرض تدريبي عام للاستعداد للعرض البحري ليوم البحرية الروسية في كرونشتاد.

السفينة &quot;سيدوف&quot; والغواصة النووية &quot;فيبر&quot; في غرض تدريبي عام للاستعداد للعرض البحري ليوم البحرية الروسية في كرونشتاد. - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Russian Defence Ministry Press service
/
الانتقال إلى بنك الصور

السفينة "سيدوف" والغواصة النووية "فيبر" في غرض تدريبي عام للاستعداد للعرض البحري ليوم البحرية الروسية في كرونشتاد.

© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصور

القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف، وقائد الغواصة النووية "ألكسندر نيفسكي" (مشروع 955 "بوري")، فاسيلي تانكوفيد، في حفل استقبال الغواصة الصاروخية العاملة بالطاقة النووية، في نقطة الانتشار الدائمة لمدينة فيليوتشينسك المغلقة في كامتشاتكا.

القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف، وقائد الغواصة النووية &quot;ألكسندر نيفسكي&quot; (مشروع 955 &quot;بوري&quot;)، فاسيلي تانكوفيد، في حفل استقبال الغواصة الصاروخية العاملة بالطاقة النووية، في نقطة الانتشار الدائمة لمدينة فيليوتشينسك المغلقة في كامتشاتكا. - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف، وقائد الغواصة النووية "ألكسندر نيفسكي" (مشروع 955 "بوري")، فاسيلي تانكوفيد، في حفل استقبال الغواصة الصاروخية العاملة بالطاقة النووية، في نقطة الانتشار الدائمة لمدينة فيليوتشينسك المغلقة في كامتشاتكا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Клубы дыма после израильской бомбардировки в центре города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير مدينة رفح10:06 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала