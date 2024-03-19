يوم بحارة الغواصات في روسيا

الغواصة النووية (NPS) "يوري دولغوروكي" أثناء التجارب البحرية، في صيف عام 2009.
الغواصة النووية (NPS) "يوري دولغوروكي" أثناء التجارب البحرية، في صيف عام 2009.
غواصة "فيليكي نوفغورود" من مشروع 636.3 "فارشافيانكا"، وهي من سلسلة الغواصات الفائقة التخفي لأسطول البحر الأسود، والتي تعمل بمحركات الديزل الكهربائية.
غواصة "فيليكي نوفغورود" من مشروع 636.3 "فارشافيانكا"، وهي من سلسلة الغواصات الفائقة التخفي لأسطول البحر الأسود، والتي تعمل بمحركات الديزل الكهربائية.
غواصة "ماغادان"، التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ، على الرصيف العائم التابع لحوض بناء السفن "زفيزدا"، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.
غواصة "ماغادان"، التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3 لأسطول المحيط الهادئ، على الرصيف العائم التابع لحوض بناء السفن "زفيزدا"، في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا.
جنود من الأسطول الشمالي الروسي على متن الغواصة النووية أوبنينسك في ميناء سيفيرومورسك.
جنود من الأسطول الشمالي الروسي على متن الغواصة النووية أوبنينسك في ميناء سيفيرومورسك.
الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "B-271 كولبينو" خلال التدريب على العرض المخصص ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك.
الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "B-271 كولبينو" خلال التدريب على العرض المخصص ليوم البحرية الروسية في نوفوروسيسك.
جندي من أسطول المحيط الهادئ في غواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء.
جندي من أسطول المحيط الهادئ في غواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء.
عروسان على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، في الخلفية الغواصة B-585" سانت بطرسبورغ"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، في مياه نهر "نيفا" بعد التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية.
عروسان على جسر في مدينة سانت بطرسبورغ، في الخلفية الغواصة B-585" سانت بطرسبورغ"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، في مياه نهر "نيفا" بعد التدريب على العرض البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية.
الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "الأمير فلاديمير"
الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع 955 "الأمير فلاديمير"
البحارة العسكريون الروس على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث".
البحارة العسكريون الروس على متن الغواصة النووية "الإمبراطور ألكسندر الثالث".
السفينة "سيدوف" والغواصة النووية "فيبر" في غرض تدريبي عام للاستعداد للعرض البحري ليوم البحرية الروسية في كرونشتاد.
السفينة "سيدوف" والغواصة النووية "فيبر" في غرض تدريبي عام للاستعداد للعرض البحري ليوم البحرية الروسية في كرونشتاد.
القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف، وقائد الغواصة النووية "ألكسندر نيفسكي" (مشروع 955 "بوري")، فاسيلي تانكوفيد، في حفل استقبال الغواصة الصاروخية العاملة بالطاقة النووية، في نقطة الانتشار الدائمة لمدينة فيليوتشينسك المغلقة في كامتشاتكا.
القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال فيكتور تشيركوف، وقائد الغواصة النووية "ألكسندر نيفسكي" (مشروع 955 "بوري")، فاسيلي تانكوفيد، في حفل استقبال الغواصة الصاروخية العاملة بالطاقة النووية، في نقطة الانتشار الدائمة لمدينة فيليوتشينسك المغلقة في كامتشاتكا.