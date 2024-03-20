https://sputnikarabic.ae/20240320/إيقاف-المتحدث-باسم-الحكومة-الإسرائيلية-بسبب-إزعاج-وزير-الخارجية-البريطاني-1087198985.html

إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بسبب إزعاج وزير الخارجية البريطاني

إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بسبب إزعاج وزير الخارجية البريطاني

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، عن العمل بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول المساعدات الإنسانية... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T10:36+0000

2024-03-20T10:36+0000

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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الثلاثاء، عن "القناة 12" الإسرائيلية، قولها إن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور لكاميرون.وكان كبير الدبلوماسيين البريطانيين قد حث في منشور بتاريخ 8 مارس/آذار، إسرائيل على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها".وردّ ليفي، الذي يعمل متحدثا باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية، على المنشور بتأكيد أن المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة.وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على موقع "إكس": "آمل أن تكون على دراية أيضًا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".وأضاف: "اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميا إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها"، بحسب الصحيفة.بالإضافة إلى ذلك، انتقد ليفي الأمم المتحدة بشأن توزيع المساعدات، معتبرًا أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة.ودفعت هذه الردود وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلةً عما إذا كان المنشور "المنتقد لكاميرون" يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.وبحسب ما ورد، فقد تم وقف المتحدث الإسرائيلي عن عمله بعد فترة وجيزة.وكان ليفي، الذي ولد ونشأ في لندن قبل أن ينتقل إلى إسرائيل في عام 2014، يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، وقد تم تعيينه في هذا المنصب بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ولم تصدر الحكومة الإسرائيلي حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن إيقاف ليفي عن العمل، كما لم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على هذه التقارير.

https://sputnikarabic.ae/20240319/مفوض-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-منع-دخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-جريمة-حرب-1087187042.html

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