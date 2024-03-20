https://sputnikarabic.ae/20240320/استهلاك-الأرز-في-العالم-1087209911.html
استهلاك الأرز في العالم
استهلاك الأرز في العالم
سبوتنيك عربي
استكشفت "سبوتنيك" الدول الرائدة في استهلاك الأرز، تعرف عليها من خلال الإنفوغراف الآتي. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T15:05+0000
2024-03-20T15:05+0000
2024-03-20T15:05+0000
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
استهلاك الأرز في العالم
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استكشفت "سبوتنيك" الدول الرائدة في استهلاك الأرز، تعرف عليها من خلال الإنفوغراف الآتي.