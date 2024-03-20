https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الروسية-الناتو-اختار-اتجاها-جديدا-للمواجهة-مع-روسيا-1087201307.html
الخارجية الروسية: الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا
الخارجية الروسية: الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:04+0000
2024-03-20T12:04+0000
2024-03-20T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن "لدى الناتو مهمة قصوى، وهي فتح جبهة ثانية في منطقة القوقاز ضد بلدنا، وبشكل عام، إشعال النار في المنطقة مرة أخرى".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-وحالات-الفرار-منها-في-ازدياد-1087200953.html
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روسيا
الخارجية الروسية: الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا.
وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن "لدى الناتو مهمة قصوى، وهي فتح جبهة ثانية في منطقة القوقاز ضد بلدنا، وبشكل عام، إشعال النار في المنطقة مرة أخرى".
ووفقا لها، فإن الحلف لم يكن راضيا عن سياسة روسيا الرامية إلى تهدئة المنطقة.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.