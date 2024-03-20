https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-وحالات-الفرار-منها-في-ازدياد-1087200953.html

شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد

شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت خلال الانتخابات الرئاسية، التي استمرت ثلاثة أيام، نحو 419 مسيرة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T11:53+0000

2024-03-20T11:53+0000

2024-03-20T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "عززت القوات الروسية أمن المرافق الحكومية والاجتماعية وعززت نظام الدفاع الجوي لمنع الهجمات الإرهابية، في فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم إسقاط 419 مسيرة واعتراض 67 قذيفةً صاروخية".ولفت شويغو إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تقدر بأكثر من 71 ألف مقاتل و11 ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة، مضيفا أنه بسبب الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية، أصبحت حالات الفرار أكثر تواترًا، كما أن أعمال النهب ضد المدنيين تتفشى في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "نظام كييف يبذل قصارى جهده لإخفاء الوضع الحقيقي في ساحة المعركة عن مواطنيه، ويصدر هجماته الإرهابية ضد الروس على أنها نجاحات، كما أنه يكثف من عمليات التعبئة القسرية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-الجيش-الروسي-ضمن-أمن-البلاد-خلال-الانتخابات-الرئاسية-بما-في-ذلك-أمن-المناطق-الجديدة--1087200449.html

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