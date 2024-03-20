عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الروسية-تعلق-على-نتائج-السياسة-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087214105.html
الخارجية الروسية تعلق على نتائج السياسة الأمريكية في أوكرانيا
الخارجية الروسية تعلق على نتائج السياسة الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا قد فشلت، ونظام كييف لا يعتبر إلا أداة في... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T18:31+0000
2024-03-20T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وأضافت زاخاروفا على "القناة الأولى" الروسية، أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضا حولوا نظام كييف إلى مجرد أدة بين أيديهم".وقبل ذلك صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة لكييف دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.وسئل الصحفي بوريل عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، ورد الأخير قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240320/بوريل-من-الصعب-على-الاتحاد-الأوروبي-دعم-أوكرانيا-دون-مساعدة-واشنطن-1087212050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تعلق على نتائج السياسة الأمريكية في أوكرانيا

18:31 GMT 20.03.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا قد فشلت، ونظام كييف لا يعتبر إلا أداة في يد واشنطن.
وأضافت زاخاروفا على "القناة الأولى" الروسية، أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضا حولوا نظام كييف إلى مجرد أدة بين أيديهم".
وقبل ذلك صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة لكييف دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مقابلة أجراها مع "سود كويست"، أضاف أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى "الإرادة السياسية ونهج أكثر إبداعا" لتخصيص أموال إضافية.
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل: من الصعب على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا دون مساعدة واشنطن
16:07 GMT
وسئل الصحفي بوريل عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، ورد الأخير قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMTوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون 13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала