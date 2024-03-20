https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الروسية-تعلق-على-نتائج-السياسة-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087214105.html

الخارجية الروسية تعلق على نتائج السياسة الأمريكية في أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلق على نتائج السياسة الأمريكية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا قد فشلت، ونظام كييف لا يعتبر إلا أداة في... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T18:31+0000

2024-03-20T18:31+0000

2024-03-20T18:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضافت زاخاروفا على "القناة الأولى" الروسية، أن "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضا حولوا نظام كييف إلى مجرد أدة بين أيديهم".وقبل ذلك صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة لكييف دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.وسئل الصحفي بوريل عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، ورد الأخير قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240320/بوريل-من-الصعب-على-الاتحاد-الأوروبي-دعم-أوكرانيا-دون-مساعدة-واشنطن-1087212050.html

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