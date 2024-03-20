https://sputnikarabic.ae/20240320/بوريل-من-الصعب-على-الاتحاد-الأوروبي-دعم-أوكرانيا-دون-مساعدة-واشنطن-1087212050.html

بوريل: من الصعب على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا دون مساعدة واشنطن

بوريل: من الصعب على الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا دون مساعدة واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T16:07+0000

2024-03-20T16:07+0000

2024-03-20T16:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وفي مقابلة أجراها مع "سود كويست"، أضاف أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى "الإرادة السياسية ونهج أكثر إبداعا" لتخصيص أموال إضافية.وسئل الصحفي بوريل عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، ورد الأخير قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".وأضاف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة قدراتها الدفاعية حتى تكون مستعدة لأي أحداث محتملة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240320/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تشكك-في-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-1087211144.html

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