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اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استقالة رئيس البلاد، فو فان ثيونغ، بناء على طلبه. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T14:46+0000
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وذكرت وكالة "في إن إكسبرس" الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم وافقت على استقالة الرئيس فو فان ثيونغ بناء على طلبه".ووافقت لجنة الحزب المركزي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثيونغ بعد عام واحد فقط من انتخابه.ويتولى الرئيس دورا شرفيا إلى حد كبير، ولكنه أحد المناصب السياسية الأربعة الأولى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.ولم يوضح بيان الحكومة الفيتنامية أوجه القصور التي أدت إلى تقديم ثيونغ استقالته.
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العالم, فيتنام
العالم, فيتنام

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد

14:46 GMT 20.03.2024
© Photo / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الفيتنامي فو فان ثيونغ
الرئيس الفيتنامي فو فان ثيونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Photo / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استقالة رئيس البلاد، فو فان ثيونغ، بناء على طلبه.
وذكرت وكالة "في إن إكسبرس" الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم وافقت على استقالة الرئيس فو فان ثيونغ بناء على طلبه".

وأضافت أن "الجمعية الوطنية الفيتنامية ستعقد في المستقبل القريب جلسة استثنائية لحل القضايا المتعلقة باستقالة الرئيس".

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ووافقت لجنة الحزب المركزي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثيونغ بعد عام واحد فقط من انتخابه.
ويتولى الرئيس دورا شرفيا إلى حد كبير، ولكنه أحد المناصب السياسية الأربعة الأولى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ويأتي اجتماع اللجنة قبل جلسة استثنائية للبرلمان الفيتنامي المقرر عقدها يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن يؤكد النواب قرارات الحزب.
ولم يوضح بيان الحكومة الفيتنامية أوجه القصور التي أدت إلى تقديم ثيونغ استقالته.
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