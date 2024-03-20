https://sputnikarabic.ae/20240320/اللجنة-المركزية-للحزب-الشيوعي-في-فيتنام-توافق-على-استقالة-رئيس-البلاد-1087209033.html

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيتنام توافق على استقالة رئيس البلاد

سبوتنيك عربي

وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام على استقالة رئيس البلاد، فو فان ثيونغ، بناء على طلبه. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T14:46+0000

2024-03-20T14:46+0000

2024-03-20T14:46+0000

العالم

فيتنام

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وذكرت وكالة "في إن إكسبرس" الإخبارية المحلية، اليوم الأربعاء، أن "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم وافقت على استقالة الرئيس فو فان ثيونغ بناء على طلبه".ووافقت لجنة الحزب المركزي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في فيتنام التي يحكمها الحزب الشيوعي، على استقالة ثيونغ بعد عام واحد فقط من انتخابه.ويتولى الرئيس دورا شرفيا إلى حد كبير، ولكنه أحد المناصب السياسية الأربعة الأولى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.ولم يوضح بيان الحكومة الفيتنامية أوجه القصور التي أدت إلى تقديم ثيونغ استقالته.

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