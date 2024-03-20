https://sputnikarabic.ae/20240320/برلماني-أوكراني-على-الدول-الغربية-المشاركة-بنفسها-بالعمليات-العسكرية-في-بلادنا-1087215501.html

برلماني أوكراني: على الدول الغربية المشاركة بنفسها بالعمليات العسكرية في بلادنا

برلماني أوكراني: على الدول الغربية المشاركة بنفسها بالعمليات العسكرية في بلادنا

سبوتنيك عربي

صرح أمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، رومان كوستينكو، بأن على الدول الغربية المشاركة شخصيًا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T20:43+0000

2024-03-20T20:43+0000

2024-03-20T20:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ووفقا لصحيفة "تلغراف" الأسترالية، فإن الجانب الأوكراني يتلقى "بلا بلا بلا" (كلاما فقط) من حلفائه بدلا من المساعدة، ويعتقد النائب أن الغرب بحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة فيما يتعلق بروسيا.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، لصحيفة غربية، بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في النصف الثاني من عام 2024.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240320/هولندا-تكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1087215271.html

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