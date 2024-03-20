https://sputnikarabic.ae/20240320/هولندا-تكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1087215271.html
هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، لصحيفة غربية، بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في النصف الثاني من عام 2024. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T20:04+0000
2024-03-20T20:04+0000
2024-03-20T20:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال وزير الدفاع للصحيفة: "أنا واثق من أننا سنبدأ هذا الصيف في تسليم طائرات "إف-16"، ولدينا جدول زمني، لذا في النصف الثاني من العام، ستزود السلطات الهولندية أوكرانيا بهذه الطائرات".وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240320/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يصف-طلب-سداد-الديون-لواشنطن-بـغير-العادل-1087214832.html
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هولندا تكشف عن موعد تسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
20:04 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 20:42 GMT 20.03.2024)
صرح وزير الدفاع الهولندي، كايسا أولونغرين، لصحيفة غربية، بأن السلطات الهولندية ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" في النصف الثاني من عام 2024.
وقال وزير الدفاع للصحيفة: "أنا واثق من أننا سنبدأ هذا الصيف في تسليم طائرات "إف-16"، ولدينا جدول زمني، لذا في النصف الثاني من العام، ستزود السلطات الهولندية أوكرانيا بهذه الطائرات".
وتشير الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، قال أولونغرين إن هولندا ستقدم لكييف 150 مليون يورو لتمويل العمليات الجوية، وصواريخ أرض موجهة يمكن إطلاقها بطائرات "إف-16"، و200 مليون يورو لطائرات الاستطلاع الحديثة من دون طيار.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.