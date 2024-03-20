https://sputnikarabic.ae/20240320/ترامب-يلوح-بترحيل-الأمير-هاري-من-أمريكا-إذا-أعيد-انتخابه-فيديو-1087194625.html

ترامب يلوح بترحيل الأمير هاري من أمريكا إذا أعيد انتخابه... فيديو

ترامب يلوح بترحيل الأمير هاري من أمريكا إذا أعيد انتخابه... فيديو

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، باتخاذ "الإجراءات اللازمة" بحق الأمير هاري إذا اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T09:56+0000

2024-03-20T09:56+0000

2024-03-20T09:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الأمير هاري، دوق ساسيكس

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وخلال مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، تم توجيه سؤال لترامب عما إذا كان يجب أن يحصل الأمير البريطاني على أي "امتيازات خاصة" إذا كذب في طلب التأشيرة.وعند سؤاله إذا ما كان يعني ذلك أنه "لن يبقى في الولايات المتحدة؟"، أجاب "لا أعلم".يذكر أنه منذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية، انتقلا للعيش في كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.وكشف الأمير هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عام 2020، عن تعاطيه للمخدرات بشكل غير قانوني في مذكراته التي أطلق عليها اسم "سبير".وبعدها مباشرة، رفعت مؤسسة هيرتدج البحثية المحافظة دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للوصول إلى سجلات الهجرة الخاصة به.وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في هذه القضية بضرورة تسليم التفاصيل المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة هاري إلى المحكمة.وحسب القانون الأمريكي، يتعين على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي تاريخ لتعاطي المخدرات، وهو ما قد يؤثر على فرص حصولهم عليها. والكذب بشأن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات عقابية منها الترحيل.

https://sputnikarabic.ae/20230114/الأمير-هاري-يكشف-عن-حذف-تفاصيل-كثيرة-متعلقة-بوالديه-وأخيه--1072258394.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأمير هاري، دوق ساسيكس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار