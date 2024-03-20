https://sputnikarabic.ae/20240320/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يأسف-لوجوده-في-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة-1087211921.html

رئيس الوزراء السلوفاكي يأسف لوجوده في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

رئيس الوزراء السلوفاكي يأسف لوجوده في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، عن أسفه لأنه سيكون موجودا في قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها يومي 21 و22 مارس/آذار، حيث لن يتحدث أحد هناك عن السلام... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T16:10+0000

2024-03-20T16:10+0000

2024-03-20T16:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dffe03543f79bcca4258eff37db759ba.jpg

وأبلغ فيكو أعضاء البرلمان السلوفاكي قبل القمة الأوروبية، أنه "غدًا لدينا مفاوضات في بروكسل، وبالطبع سنتحدث عن أوكرانيا لعدة ساعات، ولن يتم نطق كلمة "سلام" هناك أبدًا، ولن يكون هناك سوى "حرب" و"أسلحة" و"ذخيرة".وأكد رئيس الوزراء، فإن سلوفاكيا تؤيد هدنة مبكرة في أوكرانيا، وأضاف "سؤالنا بسيط: أليس من الأفضل التفاوض على الطاولة من أجل السلام، بدلا من استمرار الأعمال العدائية ومواصلة الناس قتل بعضهم بعضا؟".وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.

https://sputnikarabic.ae/20240320/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تشكك-في-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-1087211144.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا