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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يأسف-لوجوده-في-قمة-الاتحاد-الأوروبي-المقبلة-1087211921.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يأسف لوجوده في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
رئيس الوزراء السلوفاكي يأسف لوجوده في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، عن أسفه لأنه سيكون موجودا في قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها يومي 21 و22 مارس/آذار، حيث لن يتحدث أحد هناك عن السلام... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T16:10+0000
2024-03-20T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأبلغ فيكو أعضاء البرلمان السلوفاكي قبل القمة الأوروبية، أنه "غدًا لدينا مفاوضات في بروكسل، وبالطبع سنتحدث عن أوكرانيا لعدة ساعات، ولن يتم نطق كلمة "سلام" هناك أبدًا، ولن يكون هناك سوى "حرب" و"أسلحة" و"ذخيرة".وأكد رئيس الوزراء، فإن سلوفاكيا تؤيد هدنة مبكرة في أوكرانيا، وأضاف "سؤالنا بسيط: أليس من الأفضل التفاوض على الطاولة من أجل السلام، بدلا من استمرار الأعمال العدائية ومواصلة الناس قتل بعضهم بعضا؟".وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.
https://sputnikarabic.ae/20240320/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تشكك-في-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-1087211144.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس الوزراء السلوفاكي يأسف لوجوده في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

16:10 GMT 20.03.2024
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
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أعرب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، عن أسفه لأنه سيكون موجودا في قمة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقدها يومي 21 و22 مارس/آذار، حيث لن يتحدث أحد هناك عن السلام في أوكرانيا، بل عن الحرب فقط.
وأبلغ فيكو أعضاء البرلمان السلوفاكي قبل القمة الأوروبية، أنه "غدًا لدينا مفاوضات في بروكسل، وبالطبع سنتحدث عن أوكرانيا لعدة ساعات، ولن يتم نطق كلمة "سلام" هناك أبدًا، ولن يكون هناك سوى "حرب" و"أسلحة" و"ذخيرة".
وأكد رئيس الوزراء، فإن سلوفاكيا تؤيد هدنة مبكرة في أوكرانيا، وأضاف "سؤالنا بسيط: أليس من الأفضل التفاوض على الطاولة من أجل السلام، بدلا من استمرار الأعمال العدائية ومواصلة الناس قتل بعضهم بعضا؟".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الخميس 14 مارس/ آذار الجاري، بأن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بصنع عدو من روسيا.

الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
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وقال فيكو في رسالة مصورة نشرت على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: "لا أستطيع أن أتخيل أن سلوفاكيا دولة مهتمة بجعل روسيا عدوا".

أضاف رئيس الوزراء إنه زار، اليوم الخميس، النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذي أقيم في مدينة زفولين السلوفاكية.

وصرح فيكو، في وقت سابق، أن سلوفاكيا يجب أن تقيم علاقات طبيعية مع روسيا، كما وعد باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، قال فيكو إنه يعتبر الحوار بين براتيسلافا وموسكو ضروريًا ويرفض فكرة أنه بسبب الصراع في أوكرانيا، من الضروري التظاهر بأن روسيا غير موجودة.
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