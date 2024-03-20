https://sputnikarabic.ae/20240320/الولايات-المتحدة-الأمريكية-تشكك-في-تكتيكات-القوات-الأوكرانية-1087211144.html
الولايات المتحدة الأمريكية تشكك في "تكتيكات" القوات الأوكرانية
الولايات المتحدة الأمريكية تشكك في "تكتيكات" القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكك في تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول الدفاع عن الأراضي التي "ليس لها أهمية استراتيجية كبيرة". 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T15:37+0000
2024-03-20T15:37+0000
2024-03-20T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة أنه في فترة الحرب، أثار المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا مخاوف من أن أوكرانيا أمضت وقتا طويلا في الدفاع عن أراضي مثل رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، تاركة الجنود والذخيرة يتشبثون بمدن مدمرة ذات قيمة استراتيجية قليلة".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن "أوكرانيا تحاول التمسك بموقفها لأن الخروج منها سيكون بمثابة انتكاسة".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت 4 مستودعات للذخيرة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.ووفقًا للوزارة، في منطقة بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد لتشكيلات اللواء 81 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022،إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/سو-25-تشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-أوكرانية-فيديو-1087207675.html
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية تشكك في "تكتيكات" القوات الأوكرانية
ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكك في تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول الدفاع عن الأراضي التي "ليس لها أهمية استراتيجية كبيرة".
وأضافت الصحيفة أنه في فترة الحرب، أثار المسؤولون الأمريكيون مرارا وتكرارا مخاوف من أن أوكرانيا أمضت وقتا طويلا في الدفاع عن أراضي مثل رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، تاركة الجنود والذخيرة يتشبثون بمدن مدمرة ذات قيمة استراتيجية قليلة".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن "أوكرانيا تحاول التمسك بموقفها لأن الخروج منها سيكون بمثابة انتكاسة".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت 4 مستودعات للذخيرة تابعة لنظام كييف على محور دونيتسك.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع متقدمة، واستهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 79 واللواء المحمول جوًا 46 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنويه وأندرييفكا وكليشييفكا ونوفوميخايلوفكا وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للوزارة، في منطقة بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد لتشكيلات اللواء 81 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 420 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 سيارات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022،إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.