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الجيش الروسي يطهر منطقة كوزينكا بالكامل على محور بيلغورود
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/سو-25-تشن-ضربات-مباشرة-على-مواقع-أوكرانية-فيديو-1087207675.html
"سو-25" تشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية... فيديو
"سو-25" تشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" المعاقل والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه شمال دونيتسك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T14:05+0000
2024-03-20T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "نفذت أطقم الطيران الهجومية على متن طائرات "سو-25" ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معاقل العدو والقوات البشرية في اتجاه شمال ودونيتسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقًا لتقارير موجّه المدفع الجوي الأمامي، تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.وقال الطيار: "كل القذائف أصابت الأهداف. النصر لنا!".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استخدام أسلحة الطيران، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-25" تشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية... فيديو

14:05 GMT 20.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik
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دمرت أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" المعاقل والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه شمال دونيتسك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في البيان: "نفذت أطقم الطيران الهجومية على متن طائرات "سو-25" ضربة بصواريخ جوية غير موجهة على معاقل العدو والقوات البشرية في اتجاه شمال ودونيتسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقًا لتقارير موجّه المدفع الجوي الأمامي، تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.
وقال الطيار: "كل القذائف أصابت الأهداف. النصر لنا!".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استخدام أسلحة الطيران، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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