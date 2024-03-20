https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-الجيش-الروسي-ضمن-أمن-البلاد-خلال-الانتخابات-الرئاسية-بما-في-ذلك-أمن-المناطق-الجديدة--1087200449.html

شويغو: الجيش الروسي ضمن أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية بما في ذلك أمن المناطق الجديدة

شويغو: الجيش الروسي ضمن أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية بما في ذلك أمن المناطق الجديدة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ضمنت أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، بما في ذلك أمن المناطق... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T11:39+0000

2024-03-20T11:39+0000

2024-03-20T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، إن "نظام كييف استخدم أساليب إرهابية للتأثير على المواطنين الروس، وذلك من أجل تعطيل عمل الانتخابات الرئاسية".ولمنع الهجمات الإرهابية، عززت القوات الروسية أمن المرافق الحكومية والاجتماعية وعززت نظام الدفاع الجوي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.وجاء في بيان الوزارة: "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا"، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات دون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وأربعة فوق مقاطعة ساراتوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-في-منطقة-العملية-الخاصة-تحصل-على-بدلات-تخفي-1087200178.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري