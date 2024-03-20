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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-الجيش-الروسي-ضمن-أمن-البلاد-خلال-الانتخابات-الرئاسية-بما-في-ذلك-أمن-المناطق-الجديدة--1087200449.html
شويغو: الجيش الروسي ضمن أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية بما في ذلك أمن المناطق الجديدة
شويغو: الجيش الروسي ضمن أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية بما في ذلك أمن المناطق الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ضمنت أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، بما في ذلك أمن المناطق... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T11:39+0000
2024-03-20T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، إن "نظام كييف استخدم أساليب إرهابية للتأثير على المواطنين الروس، وذلك من أجل تعطيل عمل الانتخابات الرئاسية".ولمنع الهجمات الإرهابية، عززت القوات الروسية أمن المرافق الحكومية والاجتماعية وعززت نظام الدفاع الجوي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.وجاء في بيان الوزارة: "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا"، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات دون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وأربعة فوق مقاطعة ساراتوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-في-منطقة-العملية-الخاصة-تحصل-على-بدلات-تخفي-1087200178.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو: الجيش الروسي ضمن أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية بما في ذلك أمن المناطق الجديدة

11:39 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح وزير الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية ضمنت أمن البلاد خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، بما في ذلك أمن المناطق الجديدة.
وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، إن "نظام كييف استخدم أساليب إرهابية للتأثير على المواطنين الروس، وذلك من أجل تعطيل عمل الانتخابات الرئاسية".

وأضاف شويغو خلال الاجتماع: "كانت هناك هجمات مستهدفة على أماكن التصويت والمؤسسات الحكومية حيث كان يوجد المدنيون فقط، الأمر الذي كان معلومًا لدى قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ومستشاريها الغربيين".

ولمنع الهجمات الإرهابية، عززت القوات الروسية أمن المرافق الحكومية والاجتماعية وعززت نظام الدفاع الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، حاول المسلحون الأوكرانيون الاستيلاء على المناطق الحدودية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
11:21 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل أراضي روسيا"، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من تدمير 5 طائرات دون طيار أوكرانية، واحدة فوق مقاطعة بيلغورود وأربعة فوق مقاطعة ساراتوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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