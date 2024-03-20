https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-في-منطقة-العملية-الخاصة-تحصل-على-بدلات-تخفي-1087200178.html
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
سبوتنيك عربي
تلقى أفراد الجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجموعة من أحدث "بدلات التخفي" المموهة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T11:21+0000
2024-03-20T11:21+0000
2024-03-20T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتعتبر "بدلات التخفي" هذه منتجا يطمس بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية في الظلام وأثناء ساعات النهار.وقالت الشركة المصنعة "هيديركس" لوكالات روسية، إنه بفضل التقنيات المبتكرة، زادت البدلة من خصائص التمويه نظرًا لأنها "تحجب" الصورة الظلية. والقماش المعالج بمركبات خاصة يجعل من الممكن المناورة عند الاندفاع والتدحرج والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة.وذكرت الوكالات أن "البدلة الجديدة مناسبة أيضًا للمجموعات التي تقوم بمسيرات طويلة، وتتحرك عبر التضاريس الصعبة، وتؤدي أيضًا مهام في المناطق الحضرية".ويبلغ وزن البدلة 350 غراماً، ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة اليد أو حقيبة الظهر عند طيها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يقترب-من-نقطة-تحول-1087198103.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
11:21 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 20.03.2024)
تلقى أفراد الجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجموعة من أحدث "بدلات التخفي" المموهة.
وتعتبر "بدلات التخفي" هذه منتجا يطمس بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية في الظلام وأثناء ساعات النهار.
وقالت الشركة المصنعة "هيديركس" لوكالات روسية، إنه بفضل التقنيات المبتكرة، زادت البدلة من خصائص التمويه نظرًا لأنها "تحجب" الصورة الظلية. والقماش المعالج بمركبات خاصة يجعل من الممكن المناورة عند الاندفاع والتدحرج والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة.
وذكرت الوكالات أن "البدلة الجديدة مناسبة أيضًا للمجموعات التي تقوم بمسيرات طويلة، وتتحرك عبر التضاريس الصعبة، وتؤدي أيضًا مهام في المناطق الحضرية".
ويبلغ وزن البدلة 350 غراماً، ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة اليد أو حقيبة الظهر عند طيها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.