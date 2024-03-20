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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-في-منطقة-العملية-الخاصة-تحصل-على-بدلات-تخفي-1087200178.html
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"
سبوتنيك عربي
تلقى أفراد الجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجموعة من أحدث "بدلات التخفي" المموهة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T11:21+0000
2024-03-20T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتعتبر "بدلات التخفي" هذه منتجا يطمس بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية في الظلام وأثناء ساعات النهار.وقالت الشركة المصنعة "هيديركس" لوكالات روسية، إنه بفضل التقنيات المبتكرة، زادت البدلة من خصائص التمويه نظرًا لأنها "تحجب" الصورة الظلية. والقماش المعالج بمركبات خاصة يجعل من الممكن المناورة عند الاندفاع والتدحرج والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة.وذكرت الوكالات أن "البدلة الجديدة مناسبة أيضًا للمجموعات التي تقوم بمسيرات طويلة، وتتحرك عبر التضاريس الصعبة، وتؤدي أيضًا مهام في المناطق الحضرية".ويبلغ وزن البدلة 350 غراماً، ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة اليد أو حقيبة الظهر عند طيها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يقترب-من-نقطة-تحول-1087198103.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية في منطقة العملية الخاصة تحصل على "بدلات التخفي"

11:21 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 20.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تلقى أفراد الجيش الروسي، الذين يقومون بمهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مجموعة من أحدث "بدلات التخفي" المموهة.
وتعتبر "بدلات التخفي" هذه منتجا يطمس بشكل فعال الصورة الظلية للمقاتلين على شاشات أجهزة التصوير الحراري والأجهزة البصرية في الظلام وأثناء ساعات النهار.
وقالت الشركة المصنعة "هيديركس" لوكالات روسية، إنه بفضل التقنيات المبتكرة، زادت البدلة من خصائص التمويه نظرًا لأنها "تحجب" الصورة الظلية. والقماش المعالج بمركبات خاصة يجعل من الممكن المناورة عند الاندفاع والتدحرج والتحرك على البطن وعلى الأطراف الأربعة.
وذكرت الوكالات أن "البدلة الجديدة مناسبة أيضًا للمجموعات التي تقوم بمسيرات طويلة، وتتحرك عبر التضاريس الصعبة، وتؤدي أيضًا مهام في المناطق الحضرية".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول
10:12 GMT
ويبلغ وزن البدلة 350 غراماً، ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة اليد أو حقيبة الظهر عند طيها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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