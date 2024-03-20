https://sputnikarabic.ae/20240320/ضابط-سابق-يكشف-عن-وصول-وحدة-عسكرية-بولندية-إلى-خاركوف-1087189729.html
ضابط سابق يكشف عن وصول وحدة عسكرية بولندية إلى خاركوف
ضابط سابق يكشف عن وصول وحدة عسكرية بولندية إلى خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن أفرادا عسكريين ناطقين بالبولندية وصلوا إلى أراضي مؤسسة صناعية في مدينة خاركوف الأوكرانية. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T06:27+0000
2024-03-20T06:27+0000
2024-03-20T06:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وصل نحو 30 عسكرياً مع أسلحتهم إلى إحدى المؤسسات الصناعية في مدينة خاركوف على متن حافلة مدنية، حيث يتواصل الجنود مع بعضهم بعضا باللغة البولندية".ووفقا له، وصلت هذه الوحدة لتتولى حماية المؤسسة، لتحل محل الحراس شبه العسكريين الأوكرانيين.وأشار الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجري نقل المنشأة والتعرف على المهام"، لافتا إلى أنه "تم في السابق تحديد أنظمة دفاع جوي على النمط الغربي على أراضي المؤسسة نفسها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/خبير-عسكري-يكشف-الهدف-الأساسي-من-إرسال-القوات-الفرنسية-إلى-أوكرانيا-1087188997.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط سابق يكشف عن وصول وحدة عسكرية بولندية إلى خاركوف
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن أفرادا عسكريين ناطقين بالبولندية وصلوا إلى أراضي مؤسسة صناعية في مدينة خاركوف الأوكرانية.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وصل نحو 30 عسكرياً مع أسلحتهم إلى إحدى المؤسسات الصناعية في مدينة خاركوف على متن حافلة مدنية، حيث يتواصل الجنود مع بعضهم بعضا باللغة البولندية".
ووفقا له، وصلت هذه الوحدة لتتولى حماية المؤسسة، لتحل محل الحراس شبه العسكريين الأوكرانيين.
وأشار الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجري نقل المنشأة والتعرف على المهام"، لافتا إلى أنه "تم في السابق تحديد أنظمة دفاع جوي على النمط الغربي على أراضي المؤسسة نفسها".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.