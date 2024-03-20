https://sputnikarabic.ae/20240320/قائد-الدفاع-الجوي-الإيراني-نرصد-مستوى-التهديدات-من-صلب-المعارك-الراهنة-1087189550.html

قائد الدفاع الجوي الإيراني: نرصد مستوى التهديدات من صلب المعارك الراهنة

قائد الدفاع الجوي الإيراني: نرصد مستوى التهديدات من صلب المعارك الراهنة

سبوتنيك عربي

قال قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن من بين مهام قواته رصد وإحصاء نوع ومستوى التهديدات من صلب المعارك الراهنة في عالم اليوم، وإيجاد... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T06:06+0000

2024-03-20T06:06+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن حديثه على هامش زيارته التفقدية لإنجازات جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الدفاع الجوي، والذي تطرق فيه إلى خطط الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات، حيث أوضح أن مجال العمليات الجوية، مجال يتطور بقوة يوما بعد يوم من قبل جميع القوى العسكرية في العالم.وأضاف القائد الإيراني أنه إلى جانب تنمية العمليات الجوية، فإن الدفاع الجوي الإيراني ينبغي أن يكون محصنا في مواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن بلاده لديها خطط وآفاق مستقبلية في مجال الأبحاث الصناعية على صعيد الدفاع الجوي.وشدد العميد فرد على تطلع بلاده الدائم إلى الاحتياجات الدفاعية ضمن استشراف المستقبل ولمواجهة التهديدات، كما أنهم يرصدون تطورات العالم كذلك، وأحدث التقنيات التي تستخدمها القوات الجوية في العمليات.واختتم القائد العسكري الإيراني بأن قوة الدفاع الجوي تقوم بشكل مستمر بإدارة ساحة الحرب وتعمل في شبكة موحدة للدفاع الجوي على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.وفي وقت سابق، بعثت إيران، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير للمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، رافضة اتهامات أمريكا وبريطانيا ضدها.وأعلن السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في الرسالة، رفضه لـ"الاتهامات التي لا أساس لها، والتي وجهتها أمريكا وبريطانيا ضد إيران، فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واعتبر إيرواني، هذه الاتهامات، "ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن، لدفع أجندتهما السياسية القصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".

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