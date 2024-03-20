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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/قاتل-الدبابات-تدريب-أطقم-كورنيت-على-محور-أفدييفكا-1087196367.html
"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" على محور أفدييفكا
"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا
2024-03-20T11:55+0000
2024-03-20T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا
"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا

"قاتل الدبابات"... تدريب أطقم "كورنيت" على محور أفدييفكا

11:55 GMT 20.03.2024
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تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" تدريبات جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

جنود من قوات مجموعة &quot;تسنتر&quot; (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات &quot;كورنيت&quot; على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" على محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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