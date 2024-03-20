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كوشنر: على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى النقب أو مصر ثم "تطهيرها"
كوشنر: على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى النقب أو مصر ثم "تطهيرها"
سبوتنيك عربي
صرح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه إذا كان بمحل إسرائيل فإنه سيبذل قصارى جهده "لإخراج الناس" من غزة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T14:13+0000
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وذكرت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن تصريحات كوشنر جاءت في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط الماضي، وتم نشرها في الآونة الأخيرة.وقال كوشنر خلال المحاضرة: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش. أنت تفكر في كل الأموال التي ذهبت إلى شبكة الأنفاق هذه وكل الذخائر، إذا كان ذلك سيذهب إلى التعليم أو الابتكار، فما الذي كان يمكن فعله".وردًا على سؤال حول مخاوف الناس من عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع بعد مغادرته، أجاب كوشنر "لست متأكدا من مقدار ما تبقى من غزة في هذه المرحلة".ويرى كوشنر أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها أكثر من الدول الأخرى لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.وأشاد كوشنر بعمل إدارة ترامب في المنطقة، وقال إنه عندما غادر منصبه في عام 2021، كان الشرق الأوسط "هادئا للغاية".كما انتقد الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقف مع إسرائيل بالطريقة التي ينبغي لها في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول".
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوشنر: على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى النقب أو مصر ثم "تطهيرها"

14:13 GMT 20.03.2024
© AP Photo / Alex Brandonمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة
مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه إذا كان بمحل إسرائيل فإنه سيبذل قصارى جهده "لإخراج الناس" من غزة و"تطهيرها".
وذكرت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن تصريحات كوشنر جاءت في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط الماضي، وتم نشرها في الآونة الأخيرة.
وقال كوشنر خلال المحاضرة: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش. أنت تفكر في كل الأموال التي ذهبت إلى شبكة الأنفاق هذه وكل الذخائر، إذا كان ذلك سيذهب إلى التعليم أو الابتكار، فما الذي كان يمكن فعله".
وأضاف أن "على إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لنقل الناس من المنطقة وتطهير القطاع".
وردًا على سؤال حول مخاوف الناس من عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع بعد مغادرته، أجاب كوشنر "لست متأكدا من مقدار ما تبقى من غزة في هذه المرحلة".

وأوضح أنه لو كان في مكان إسرائيل فإنه "سيقوم بإخراج أكبر عدد من المدنيين إلى النقب، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين إلى الخارج، ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة سيكون هو الخطوة الصحيحة، أو قد يكون من الممكن إدخال الفلسطينيين إلى مصر من خلال "الدبلوماسية الصحيحة".

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ويرى كوشنر أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها أكثر من الدول الأخرى لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وعارض كوشنر فكرة التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع يتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنها "فكرة سيئة للغاية" لأنها "ستكافئ في الأساس عملا إرهابيا".
وأشاد كوشنر بعمل إدارة ترامب في المنطقة، وقال إنه عندما غادر منصبه في عام 2021، كان الشرق الأوسط "هادئا للغاية".
كما انتقد الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقف مع إسرائيل بالطريقة التي ينبغي لها في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول".
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