https://sputnikarabic.ae/20240320/كوشنر-على-إسرائيل-إخراج-الفلسطينيين-من-غزة-إلى-النقب-أو-مصر-ثم-تطهيرها-1087207810.html

كوشنر: على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى النقب أو مصر ثم "تطهيرها"

كوشنر: على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من غزة إلى النقب أو مصر ثم "تطهيرها"

سبوتنيك عربي

صرح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه إذا كان بمحل إسرائيل فإنه سيبذل قصارى جهده "لإخراج الناس" من غزة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T14:13+0000

2024-03-20T14:13+0000

2024-03-20T14:13+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102643/00/1026430026_0:0:4524:2546_1920x0_80_0_0_050aa4a53dbca37b1b10938f376165ba.jpg

وذكرت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن تصريحات كوشنر جاءت في محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد في 15 فبراير/ شباط الماضي، وتم نشرها في الآونة الأخيرة.وقال كوشنر خلال المحاضرة: "ممتلكات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة... إذا تمكن الناس من التركيز على بناء سبل العيش. أنت تفكر في كل الأموال التي ذهبت إلى شبكة الأنفاق هذه وكل الذخائر، إذا كان ذلك سيذهب إلى التعليم أو الابتكار، فما الذي كان يمكن فعله".وردًا على سؤال حول مخاوف الناس من عدم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى القطاع بعد مغادرته، أجاب كوشنر "لست متأكدا من مقدار ما تبقى من غزة في هذه المرحلة".ويرى كوشنر أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها أكثر من الدول الأخرى لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.وأشاد كوشنر بعمل إدارة ترامب في المنطقة، وقال إنه عندما غادر منصبه في عام 2021، كان الشرق الأوسط "هادئا للغاية".كما انتقد الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، قائلا إن "الولايات المتحدة لم تقف مع إسرائيل بالطريقة التي ينبغي لها في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول".

https://sputnikarabic.ae/20231221/إيفانكا-ترامب-وزوجها-كوشنر-يزوران-غلاف-غزة-دعما-لإسرائيل-1084338765.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار