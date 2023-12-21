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https://sputnikarabic.ae/20231221/إيفانكا-ترامب-وزوجها-كوشنر-يزوران-غلاف-غزة-دعما-لإسرائيل-1084338765.html
إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل.. فيديو
إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل. 21.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-21T15:15+0000
2023-12-21T15:30+0000
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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي عمل مع الرئيس ترامب كمستشار بارز في البيت الأبيض، خلال رئاسته يزوران غلاف غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن إيفانكا وزوجها كوشنر جاءا إلى مستوطنة "كفار غزة" في غلاف غزة زيارة دعم لإسرائيل تستمر عدة ساعات. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد هاجم، خليفته جو بايدن، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ‏المفاجئة من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تسببت في خسائر كبيرة لإسرائيل.‏وقال ترامب في تجمع انتخابي له، في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ولاية أيوا الأمريكية: ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل.. فيديو

15:15 GMT 21.12.2023 (تم التحديث: 15:30 GMT 21.12.2023)
© AP Photo / Evan Vucciإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، يزوران غلاف غزة دعما لإسرائيل.
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، الذي عمل مع الرئيس ترامب كمستشار بارز في البيت الأبيض، خلال رئاسته يزوران غلاف غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيفانكا وزوجها كوشنر جاءا إلى مستوطنة "كفار غزة" في غلاف غزة زيارة دعم لإسرائيل تستمر عدة ساعات.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2023
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ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد هاجم، خليفته جو بايدن، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ‏المفاجئة من جانب حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تسببت في خسائر كبيرة لإسرائيل.‏
وقال ترامب في تجمع انتخابي له، في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ولاية أيوا الأمريكية:
لقد تم الهجوم الإسرائيلي لأنه يُنظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين ولدينا قائد ضعيف حقا.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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