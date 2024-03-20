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https://sputnikarabic.ae/20240320/موسكو-تستعد-لتسليم-أول-طائرة-روسية-من-طراز-إم-إس-21-للعملاء-1087213078.html
موسكو تستعد لتسليم أول طائرة روسية من طراز "إم إس-21" للعملاء
موسكو تستعد لتسليم أول طائرة روسية من طراز "إم إس-21" للعملاء
سبوتنيك عربي
صرح نائب المدير العام للمعهد المركزي للديناميك "جوكوفسكي"، ميخائيل زيتشينكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه يمكن تسليم أول طائرة روسية "إم إس-21" للعملاء في وقت مبكر... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T16:56+0000
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وأضاف زيتشينكوف: "على حد علمي، من المخطط في العام المقبل إكمال شهادة "إس جي -100" وفي نفس الوقت تقريبًا، سيبدأ إنتاج أول طائرة "إم أس–21" تدريجيًا والنقل إلى العملاء.وفقًا لزيتشينكوف، فإنه يتركز الاهتمام الرئيسي على خيار تصميم "إم إس-100" المصنوع من مواد مركبة محلية.وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و"آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".
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روسيا, العالم, حصري

موسكو تستعد لتسليم أول طائرة روسية من طراز "إم إس-21" للعملاء

16:56 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Nina Padalko
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صرح نائب المدير العام للمعهد المركزي للديناميك "جوكوفسكي"، ميخائيل زيتشينكوف، لوكالة "سبوتنيك"، أنه يمكن تسليم أول طائرة روسية "إم إس-21" للعملاء في وقت مبكر من عام 2025.
وأضاف زيتشينكوف: "على حد علمي، من المخطط في العام المقبل إكمال شهادة "إس جي -100" وفي نفس الوقت تقريبًا، سيبدأ إنتاج أول طائرة "إم أس–21" تدريجيًا والنقل إلى العملاء.

وأشار إلى أن مطوري الطائرة يشاركون حاليا في اختبار قوة "إم إس-100"، وتهدف الاختبارات إلى توفير عمر خدمة طويل لهذه الطائرة حتى تتمكن من العمل لفترة طويلة، وحاليًا، يقترب اختبار الطائرة "إم إس-100" من المرحلة النهائية.

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وتابع زيتشينكوف: عند إجراء اختبارات ثابتة قياسية للفئة المتوسطة من طائرات المسافات الطويلة، فإننا نحاكي أكثر من 200 حالة طوارئ وأحمال مختلفة، ما يسمح لنا بضمان مستوى كافٍ من الأمان.

وفقًا لزيتشينكوف، فإنه يتركز الاهتمام الرئيسي على خيار تصميم "إم إس-100" المصنوع من مواد مركبة محلية.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2023، أنه تم استبدال قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس-21" في وقت قصير.
وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و"آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".
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