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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يصف-طلب-سداد-الديون-لواشنطن-بـغير-العادل-1087214832.html
وزير الخارجية الأوكراني السابق يصف طلب سداد الديون لواشنطن بـ"غير العادل"
وزير الخارجية الأوكراني السابق يصف طلب سداد الديون لواشنطن بـ"غير العادل"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق، بافيل كليمكين، أن مطالب واشنطن لكييف بالقتال من أجل الحصول على أموال الائتمان الأمريكية "غير عادلة". 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T19:26+0000
2024-03-20T19:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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واشتكى كليمكين قائلاً بقناة "إن تي إي" التلفزيونية: "أعتقد أن مطالبة أوكرانيا بالقتال من أجل الحصول على نوع ما من أموال القروض أمر خاطئ، وإنها قصة غير شريفة".ولم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على طلب جديد لمساعدة أوكرانيا، في حين ذكرت الإدارة أنها استنفدت إمكانيات تحويل الأموال العسكرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.وفي منتصف مارس/آذار الجاري، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن وجدت فرصة لإرسال ذخيرة بقيمة 300 مليون دولار إلى كييف، لكن هذه المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية ستكون كافية "لبضعة أسابيع".
https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الروسية-تعلق-على-نتائج-السياسة-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087214105.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزير الخارجية الأوكراني السابق يصف طلب سداد الديون لواشنطن بـ"غير العادل"

19:26 GMT 20.03.2024
© Sputnik . Mikhael Plenchak / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين
وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Mikhael Plenchak
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صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق، بافيل كليمكين، أن مطالب واشنطن لكييف بالقتال من أجل الحصول على أموال الائتمان الأمريكية "غير عادلة".
واشتكى كليمكين قائلاً بقناة "إن تي إي" التلفزيونية: "أعتقد أن مطالبة أوكرانيا بالقتال من أجل الحصول على نوع ما من أموال القروض أمر خاطئ، وإنها قصة غير شريفة".
ووفقا له، فإن أوكرانيا تدافع الآن عن المصالح الأمريكية الأساسية في المقدمة من أجل إضعاف روسيا، وبالتالي، يعتقد الوزير السابق أن تمويل كييف لا يمثل قضية ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة فحسب، بل إنه قضية استراتيجية أيضًا.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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18:31 GMT
وأضاف قائلاً: "لذلك، فإن هذه القصة لها مخاطر معينة بالنسبة للأمريكيين، وإجبار أوكرانيا على تلقي كل المساعدة في شكل نوع من القرض، ولا أعتقد أن هذه قصة صحيحة وصادقة".
ولم يوافق الكونغرس الأمريكي بعد على طلب جديد لمساعدة أوكرانيا، في حين ذكرت الإدارة أنها استنفدت إمكانيات تحويل الأموال العسكرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وفي منتصف مارس/آذار الجاري، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن وجدت فرصة لإرسال ذخيرة بقيمة 300 مليون دولار إلى كييف، لكن هذه المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية ستكون كافية "لبضعة أسابيع".
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