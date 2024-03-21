الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع

الكلب الإيرلندي وولفهاوند شيموس البالغ من العمر 3 سنوات وصاحبه في الحرس الأيرلندي، آشلي دين، خلال مناسبة في جنوب غرب لندن.
الكلب الإيرلندي وولفهاوند شيموس البالغ من العمر 3 سنوات وصاحبه في الحرس الأيرلندي، آشلي دين، خلال مناسبة في جنوب غرب لندن.
قرد طويل الذيل يأكل جوز الهند على الشارع بالقرب من منطقة غابات في جاباكيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية.
قرد طويل الذيل يأكل جوز الهند على الشارع بالقرب من منطقة غابات في جاباكيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية.
يشارك فنانو الأداء في العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.
يشارك فنانو الأداء في العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.
كلب فيزلا مجري يقف بجوار حلقة تحكيم في اليوم الثاني من معرض كروفتس للكلاب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، وسط بريطانيا.
كلب فيزلا مجري يقف بجوار حلقة تحكيم في اليوم الثاني من معرض كروفتس للكلاب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، وسط بريطانيا.
رجل يتسلق عمودًا أثناء احتفال محلي روسي في متحف حديقة إثنومير الإثنوغرافي في روسيا.
رجل يتسلق عمودًا أثناء احتفال محلي روسي في متحف حديقة إثنومير الإثنوغرافي في روسيا.
أشخاص متنكرون أثناء حفل محلي روسي في معرض روسيا.
أشخاص متنكرون أثناء حفل محلي روسي في معرض روسيا.
كلب ينظر إلى روبوت الشرطة في إسبانيا، خلال اختبار أجرته الشرطة المحلية في المدينة في أحد شوارع ملقة الإسبانية.
كلب ينظر إلى روبوت الشرطة في إسبانيا، خلال اختبار أجرته الشرطة المحلية في المدينة في أحد شوارع ملقة الإسبانية.
مبارزة ثلجية بين أشخاص على ضفاف نهر باكشيفسكي في ضواحي موسكو.
مبارزة ثلجية بين أشخاص على ضفاف نهر باكشيفسكي في ضواحي موسكو.
ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.
ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.
محتفلون يلتقطون صورة أثناء مشاركتهم في "حرب الطحين" التقليدية بمناسبة "الاثنين النظيف" في بلدة غالاكسيدي وسط اليونان.
محتفلون يلتقطون صورة أثناء مشاركتهم في "حرب الطحين" التقليدية بمناسبة "الاثنين النظيف" في بلدة غالاكسيدي وسط اليونان.