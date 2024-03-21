الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع

© AFP 2023 / Mauro Pimentel

ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.