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https://sputnikarabic.ae/20240321/الصور-الأكثر-طرافة-لهذا-الأسبوع-1087223684.html
الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T11:16+0000
2024-03-21T11:16+0000
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر طرافة لهذا الأسبوع

11:16 GMT 21.03.2024
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© AFP 2023 / Henry Nicholls

الكلب الإيرلندي وولفهاوند شيموس البالغ من العمر 3 سنوات وصاحبه في الحرس الأيرلندي، آشلي دين، خلال مناسبة في جنوب غرب لندن.

الكلب الإيرلندي وولفهاوند شيموس البالغ من العمر 3 سنوات وصاحبه في الحرس الأيرلندي، آشلي دين، خلال مناسبة في جنوب غرب لندن. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Henry Nicholls

الكلب الإيرلندي وولفهاوند شيموس البالغ من العمر 3 سنوات وصاحبه في الحرس الأيرلندي، آشلي دين، خلال مناسبة في جنوب غرب لندن.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

قرد طويل الذيل يأكل جوز الهند على الشارع بالقرب من منطقة غابات في جاباكيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية.

قرد طويل الذيل يأكل جوز الهند على الشارع بالقرب من منطقة غابات في جاباكيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

قرد طويل الذيل يأكل جوز الهند على الشارع بالقرب من منطقة غابات في جاباكيه في مقاطعة آتشيه الإندونيسية.

© AFP 2023 / Paul Faith

يشارك فنانو الأداء في العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.

يشارك فنانو الأداء في العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Paul Faith

يشارك فنانو الأداء في العرض السنوي لعيد القديس باتريك في دبلن الإيرلندية.

© AFP 2023 / Oli Scarff

كلب فيزلا مجري يقف بجوار حلقة تحكيم في اليوم الثاني من معرض كروفتس للكلاب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، وسط بريطانيا.

كلب فيزلا مجري يقف بجوار حلقة تحكيم في اليوم الثاني من معرض كروفتس للكلاب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، وسط بريطانيا. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Oli Scarff

كلب فيزلا مجري يقف بجوار حلقة تحكيم في اليوم الثاني من معرض كروفتس للكلاب في مركز المعارض الوطني في برمنغهام، وسط بريطانيا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يتسلق عمودًا أثناء احتفال محلي روسي في متحف حديقة إثنومير الإثنوغرافي في روسيا.

رجل يتسلق عمودًا أثناء احتفال محلي روسي في متحف حديقة إثنومير الإثنوغرافي في روسيا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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رجل يتسلق عمودًا أثناء احتفال محلي روسي في متحف حديقة إثنومير الإثنوغرافي في روسيا.

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص متنكرون أثناء حفل محلي روسي في معرض روسيا.

أشخاص متنكرون أثناء حفل محلي روسي في معرض روسيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Mikhail Voskresensky
/
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أشخاص متنكرون أثناء حفل محلي روسي في معرض روسيا.

© AFP 2023 / Jorge Guerrero

كلب ينظر إلى روبوت الشرطة في إسبانيا، خلال اختبار أجرته الشرطة المحلية في المدينة في أحد شوارع ملقة الإسبانية.

كلب ينظر إلى روبوت الشرطة في إسبانيا، خلال اختبار أجرته الشرطة المحلية في المدينة في أحد شوارع ملقة الإسبانية. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Jorge Guerrero

كلب ينظر إلى روبوت الشرطة في إسبانيا، خلال اختبار أجرته الشرطة المحلية في المدينة في أحد شوارع ملقة الإسبانية.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

مبارزة ثلجية بين أشخاص على ضفاف نهر باكشيفسكي في ضواحي موسكو.

مبارزة ثلجية بين أشخاص على ضفاف نهر باكشيفسكي في ضواحي موسكو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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مبارزة ثلجية بين أشخاص على ضفاف نهر باكشيفسكي في ضواحي موسكو.

© AFP 2023 / Mauro Pimentel

ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Mauro Pimentel

ليوناردو مويلرت، 36 عامًا، المعروف باسم سوبرمان البرازيلي، يقف لالتقاط صورة مع امرأة في ساحة ساينز بينا في حي تيجوكا في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو.

© AFP 2023 / Aris Messinis

محتفلون يلتقطون صورة أثناء مشاركتهم في "حرب الطحين" التقليدية بمناسبة "الاثنين النظيف" في بلدة غالاكسيدي وسط اليونان.

محتفلون يلتقطون صورة أثناء مشاركتهم في &quot;حرب الطحين&quot; التقليدية بمناسبة &quot;الاثنين النظيف&quot; في بلدة غالاكسيدي وسط اليونان. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Aris Messinis

محتفلون يلتقطون صورة أثناء مشاركتهم في "حرب الطحين" التقليدية بمناسبة "الاثنين النظيف" في بلدة غالاكسيدي وسط اليونان.

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