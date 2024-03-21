https://sputnikarabic.ae/20240321/القوات-الأمريكية-تعلن-اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-وزورقا-لـأنصار-الله-1087217274.html
القوات الأمريكية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة وزورقا لـ"أنصار الله"
القوات الأمريكية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة وزورقا لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، نجاحها في تدمير طائرة مسيرة وزورق غير مأهول تابعين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعد إطلاقهما من مناطق سيطرة... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T03:20+0000
2024-03-21T03:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "طائرة تابعة للتحالف نجحت في يوم 20 مارس، بين الساعة 10:10 صباحًا و7:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها".وأشارت البيانات إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية نجحت أيضًا في تحديد زورق مسير وتدميره، حيث تم إطلاقهما من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".ووفقًا للبيان، فإن "هذه الأسلحة تشكل تهديدًا مباشرًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وتتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة أكثر للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على محيط ثكنة تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، وفقًا لمصدر محلي في الحديدة لوكالة "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20240320/أزمة-البحر-الأحمر-تتحول-لكابوس-للغرب-بقيادة-واشنطن-وتؤثر-على-اتفاق-السلام-في-اليمن--1087210016.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, غزة
القوات الأمريكية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة وزورقا لـ"أنصار الله"
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، نجاحها في تدمير طائرة مسيرة وزورق غير مأهول تابعين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بعد إطلاقهما من مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "طائرة تابعة للتحالف نجحت في يوم 20 مارس، بين الساعة 10:10 صباحًا و7:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها".
وأشارت البيانات إلى أن "القيادة المركزية الأمريكية نجحت أيضًا في تحديد زورق مسير وتدميره، حيث تم إطلاقهما من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".
وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".
ووفقًا للبيان، فإن "هذه الأسلحة تشكل تهديدًا مباشرًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وتتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة أكثر للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على محيط ثكنة تابعة لجماعة "أنصار الله" في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة الساحلية جنوب البحر الأحمر، وفقًا لمصدر محلي في الحديدة لوكالة "سبوتنيك".