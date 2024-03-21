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https://sputnikarabic.ae/20240321/بوتين-يشكر-المواطنين-ويؤكد-أن-روسيا-واثقة-من-نفسها-ومستقبلها-1087228075.html
بوتين يشكر المواطنين ويؤكد أن روسيا واثقة من نفسها ومستقبلها
بوتين يشكر المواطنين ويؤكد أن روسيا واثقة من نفسها ومستقبلها
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أهمية حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة للبلاد والمواطنين. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T11:34+0000
2024-03-21T11:34+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه بعد إصدار لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية: "انتهت الحملة الانتخابية الحاسمة لبلدنا ومجتمعنا ومواطنينا وكان لكل مرشح نهجه الخاص في حل مشاكل محددة".كما وجّه بوتين الشكر للمواطنين الروس الذين شاركوا بالتصويت، حيث أكد أن الانتخابات أظهرت أن روسيا اليوم هي عائلة واحدة كبيرة والجميع يسير معًا على المسار التاريخي المختار، مضيفًا أن الانتخابات أظهرت أن روسيا واثقة من نفسها وفي نقاط قوتها ومستقبلها.كما أشاد بوتين بدور وعمل أعضاء اللجان الانتخابية في الأقاليم الروسية الجديدة، معتبرًا أنهم كانوا خلال الانتخابات الرئاسية مثالاً وأظهروا الشجاعة والإقدام.وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء، يوم أمس الأربعاء، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس/ آذار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240321/لجنة-الانتخابات-الروسية-تعلن-عن-النتائج-الرسمية-الأخيرة-للانتخابات-الرئاسية-1087221552.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

بوتين يشكر المواطنين ويؤكد أن روسيا واثقة من نفسها ومستقبلها

11:34 GMT 21.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أهمية حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة للبلاد والمواطنين.
وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه بعد إصدار لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية: "انتهت الحملة الانتخابية الحاسمة لبلدنا ومجتمعنا ومواطنينا وكان لكل مرشح نهجه الخاص في حل مشاكل محددة".
كما وجّه بوتين الشكر للمواطنين الروس الذين شاركوا بالتصويت، حيث أكد أن الانتخابات أظهرت أن روسيا اليوم هي عائلة واحدة كبيرة والجميع يسير معًا على المسار التاريخي المختار، مضيفًا أن الانتخابات أظهرت أن روسيا واثقة من نفسها وفي نقاط قوتها ومستقبلها.
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
لجنة الانتخابات الروسية تعلن رسميا فوز الرئيس بوتين
09:26 GMT
كما أشاد بوتين بدور وعمل أعضاء اللجان الانتخابية في الأقاليم الروسية الجديدة، معتبرًا أنهم كانوا خلال الانتخابات الرئاسية مثالاً وأظهروا الشجاعة والإقدام.
وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء، يوم أمس الأربعاء، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس/ آذار الجاري.
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