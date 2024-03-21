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https://sputnikarabic.ae/20240321/توقعات-بتزايد-النقص-في-الكاكاو-خلال-الموسم-الحالي-1087227781.html
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو خلال الموسم الحالي
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو خلال الموسم الحالي
سبوتنيك عربي
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو في الموسم الحالي
2024-03-21T11:32+0000
2024-03-21T11:32+0000
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كشفت المنظمة الدولية للكاكاو عن هذه التوقعات المحبطة للعامين 2024/2023. وسيصل النقص إلى 375 ألف طن مقارنة بـ 74 ألف طن في 2023/2022. والإنتاج العالمي الذي كان 4.99 مليون طن، سيكون 4.45 مليون فقط.ومقارنة بموسم 2023/2022، من المتوقع أن ينخفض ​​العرض العالمي بنسبة 11% تقريبًا ليصل إلى 4.449 مليون طن. كما من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على الكاكاو بنسبة 5% تقريبًا ليصل إلى 4.779 مليون طن.وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بين 9 تجار ومحللين، فإنه من المتوقع أن يستأنف الإنتاج في غرب أفريقيا في 2025/2024، إلا أن المستطلعين يتوقعون مع ذلك عجزًا عالميًا رابعًا على التوالي في إنتاج الكاكاو.
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توقعات بتزايد النقص في الكاكاو في الموسم الحالي
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو في الموسم الحالي

توقعات بتزايد النقص في الكاكاو خلال الموسم الحالي

11:32 GMT 21.03.2024
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إن الآثار السلبية لتغير أحوال الطقس وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى شيخوخة الأشجار في الدول المنتجة، والمؤدية إلى انخفاض الغلة، هي السبب وراء انخفاض إنتاج الكاكاو.
كشفت المنظمة الدولية للكاكاو عن هذه التوقعات المحبطة للعامين 2024/2023. وسيصل النقص إلى 375 ألف طن مقارنة بـ 74 ألف طن في 2023/2022. والإنتاج العالمي الذي كان 4.99 مليون طن، سيكون 4.45 مليون فقط.
ومقارنة بموسم 2023/2022، من المتوقع أن ينخفض ​​العرض العالمي بنسبة 11% تقريبًا ليصل إلى 4.449 مليون طن. كما من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب العالمي على الكاكاو بنسبة 5% تقريبًا ليصل إلى 4.779 مليون طن.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بين 9 تجار ومحللين، فإنه من المتوقع أن يستأنف الإنتاج في غرب أفريقيا في 2025/2024، إلا أن المستطلعين يتوقعون مع ذلك عجزًا عالميًا رابعًا على التوالي في إنتاج الكاكاو.
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو في الموسم الحالي - سبوتنيك عربي
توقعات بتزايد النقص في الكاكاو في الموسم الحالي - سبوتنيك عربي
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