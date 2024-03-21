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https://sputnikarabic.ae/20240321/حصة-الروبل-الروسي-في-المدفوعات-مقابل-السلع-والخدمات-مع-مناطق-مختلفة-حول-العالم-1087222033.html
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة حول العالم
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة حول العالم
سبوتنيك عربي
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم
2024-03-21T09:36+0000
2024-03-21T09:36+0000
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حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم

حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة حول العالم

09:36 GMT 21.03.2024
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تضاعفت حصة عملة الروبل الروسي في التسويات بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية. يوضح هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" تطور التحويلات بالروبل من ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 إلى ديسمبر عام 2023.
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم - سبوتنيك عربي
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم - سبوتنيك عربي
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