خبير يصف فكرة إنشاء أكبر طائرة شحن أمريكية بأنها مقامرة... صور
13:29 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 14:02 GMT 21.03.2024)
© Photoشركة ""Radia windrunner"" الأمريكية الناشئة
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أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الناشئة "Radia" عن خطة تطوير أكبر طائرة شحن في العالم، حيث يبلغ طولها 108.5 متر، وارتفاعها 24 مترًا، وقدرتها الاستيعابية نحو 80 طنًا.
ووفقا للمطورين، هناك حاجة إلى مثل هذا العملاق لنقل شفرات توربينات الرياح.
وعلّق خبير الطيران رومان غوساروف، الذي تحدّث لوكالة "سبوتنيك"، مشككًا بشأن المشروع ووصفه بأنه مقامرة.
أعلنت الشركة الأمريكية الناشئة "Radia windrunner" عن تطوير أكبر طائرة شحن في العالم، حيث يبلغ طولها 108.5 متر، وارتفاعه 24 مترًا، وقدرته الاستيعابية نحو 80 طنًا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 21, 2024
علّق خبير الطيران رومان غوساروف، الذي تحدثت معه وكالة "سبوتنيك"، مشككًا بشأن المشروع ووصفه بأنه مقامرة.
وأكد بأنه… pic.twitter.com/8yUjus6Tdt
وأكد غوساروف بأنه سيستغرق إنشاء مثل هذه الطائرة ما لا يقل عن 10 سنوات، ومن غير المرجح أن تتمكن الشركة الناشئة من التعامل معها.
وأشار غوساروف بأنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية، وأن 80 طنًا ليس رقمًا كبيرًا، ولكن الأبعاد مثيرة للقلق، حيث يصل طولها 108 أمتار، أي ما يزيد 1.5 مرة عن طول طائرة "رسلان".