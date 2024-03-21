عربي
https://sputnikarabic.ae/20240321/خبير-يصف-فكرة-إنشاء-أكبر-طائرة-شحن-أمريكية-بأنها-مقامرة-1087233938.html
خبير يصف فكرة إنشاء أكبر طائرة شحن أمريكية بأنها مقامرة... صور
خبير يصف فكرة إنشاء أكبر طائرة شحن أمريكية بأنها مقامرة... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الناشئة "Radia" عن خطة تطوير أكبر طائرة شحن في العالم، حيث يبلغ طولها 108.5 متر، وارتفاعها 24 مترًا، وقدرتها الاستيعابية نحو 80... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T13:29+0000
2024-03-21T14:02+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087233916_161:0:1119:539_1920x0_80_0_0_f7bd6ce6cdfb66a4785419bf5bdcec5f.jpg
ووفقا للمطورين، هناك حاجة إلى مثل هذا العملاق لنقل شفرات توربينات الرياح.وأكد غوساروف بأنه سيستغرق إنشاء مثل هذه الطائرة ما لا يقل عن 10 سنوات، ومن غير المرجح أن تتمكن الشركة الناشئة من التعامل معها.وأشار غوساروف بأنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية، وأن 80 طنًا ليس رقمًا كبيرًا، ولكن الأبعاد مثيرة للقلق، حيث يصل طولها 108 أمتار، أي ما يزيد 1.5 مرة عن طول طائرة "رسلان".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/15/1087233916_280:0:999:539_1920x0_80_0_0_9d2f5ac013d26f6411519b90b227ebb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير يصف فكرة إنشاء أكبر طائرة شحن أمريكية بأنها مقامرة... صور

13:29 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 14:02 GMT 21.03.2024)
© Photoشركة ""Radia windrunner"" الأمريكية الناشئة
شركة Radia windrunner الأمريكية الناشئة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت شركة الطاقة الأمريكية الناشئة "Radia" عن خطة تطوير أكبر طائرة شحن في العالم، حيث يبلغ طولها 108.5 متر، وارتفاعها 24 مترًا، وقدرتها الاستيعابية نحو 80 طنًا.
ووفقا للمطورين، هناك حاجة إلى مثل هذا العملاق لنقل شفرات توربينات الرياح.

وعلّق خبير الطيران رومان غوساروف، الذي تحدّث لوكالة "سبوتنيك"، مشككًا بشأن المشروع ووصفه بأنه مقامرة.

وأكد غوساروف بأنه سيستغرق إنشاء مثل هذه الطائرة ما لا يقل عن 10 سنوات، ومن غير المرجح أن تتمكن الشركة الناشئة من التعامل معها.
وأشار غوساروف بأنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية، وأن 80 طنًا ليس رقمًا كبيرًا، ولكن الأبعاد مثيرة للقلق، حيث يصل طولها 108 أمتار، أي ما يزيد 1.5 مرة عن طول طائرة "رسلان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:47 GMTمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 24 يوليو/ تموز 2014 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف مطار بن غوريون06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала