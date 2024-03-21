https://sputnikarabic.ae/20240321/رئيس-جنوب-إفريقيا-يهنئ-بوتين-بالفوز-في-انتخابات-الرئاسة-1087216822.html
رئيس جنوب إفريقيا يهنئ بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة
رئيس جنوب إفريقيا يهنئ بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T00:17+0000
2024-03-21T00:17+0000
2024-03-21T00:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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جنوب أفريقيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن "الرئيس سيريل رامافوزا، هنأ باسم الحكومة وشعب جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الروسي... فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الروسي".وبحسب البيان، أكد رامافوزا، تمسك جمهورية جنوب إفريقيا بالتعاون مع روسيا في إطار مختلف المنصات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين و"بريكس" وغيرها.كما أكد رامافوزا في ختام تهنئته للرئيس بوتين.. أن جمهورية جنوب إفريقيا ستواصل التعامل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تحقيق السلام الثابت بين البلدين الجارين".وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء اليوم الأربعاء لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.
https://sputnikarabic.ae/20240318/هل-يعزز-فوز-بوتين-بالرئاسة-تعدد-الأقطاب-خبراء-يوضحون-1087115135.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, جنوب أفريقيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, العالم, جنوب أفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا يهنئ بوتين بالفوز في انتخابات الرئاسة
00:17 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 00:22 GMT 21.03.2024)
هنأ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن "الرئيس سيريل رامافوزا، هنأ باسم الحكومة وشعب جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الروسي... فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الروسي".
وبحسب البيان، أكد رامافوزا، تمسك جمهورية جنوب إفريقيا بالتعاون مع روسيا في إطار مختلف المنصات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين و"بريكس" وغيرها.
كما أكد رامافوزا في ختام تهنئته للرئيس بوتين.. أن جمهورية جنوب إفريقيا ستواصل التعامل مع روسيا وأوكرانيا من أجل تحقيق السلام الثابت بين البلدين الجارين".
وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء اليوم الأربعاء لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.
وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية
حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.