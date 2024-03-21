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https://sputnikarabic.ae/20240321/شويغو-يتفحص-إنتاج-ذخيرة-غياتسينت-1087234704.html
شويغو يتفحص إنتاج ذخيرة "غياتسينت"
شويغو يتفحص إنتاج ذخيرة "غياتسينت"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قام بتفقد إنتاج ذخيرة المدفعية لمدافع الهاوتزر من طراز "غياتسينت". 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T13:52+0000
2024-03-21T13:52+0000
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن شويغو فحص كيفية تنفيذ حجوزات دفاع الدولة في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث "تفقد إنتاج ذخيرة المدفعية في مجمع صناعي عسكري ينتج ويصلح الذخائر لمدفعية "غياتسينت"".يشار إلى أن رئيس إحدى الشركات في منطقة نيجني نوفغورود، أبلغ الوزير عن توسيع الطاقة الإنتاجية، حيث تمت في إطار ذلك إعادة بناء ورشة إصلاح علب الخرطوشة وتجهيزها تقنيًا، وتركيب معدات جديدة في ورشة لإنتاج ذخائر منظومات المدفعية عيار 122 و 152 ملم.وأضافت وزارة الدفاع: "بدأت الشركة في بناء ورشة جديدة لتجميع الذخيرة. ومن المخطط أيضًا بناء منشآت تخزين جديدة لقذائف المدفعية".وعقب نتائج العمل عقد الوزير اجتماع عمل بمشاركة قيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلي هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ذات الصلة والمدراء العامين للمؤسسات.وذكرت الوزارة أن شويغو أشار إلى حدوث تغييرات خطيرة في الشركات بعد الفحص السابق.وقال الوزير: "إذا تحدثنا عن إنتاج ذخيرة المدفعية، فقد زاد إنتاج مكونات هذه الذخيرة بنحو 22 مرة، وتمت استعادة 75% من المكونات، ما يسمح لنا بالحفاظ على مستوى كافٍ من إمدادت القذائف للعملية العسكرية الخاصة. أي أن المهام التي حددناها قبل عام قد اكتملت. وتم بناء ورش عمل جديدة وبدأت العمل بكامل طاقتها".
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رصد عسكري
رصد عسكري

شويغو يتفحص إنتاج ذخيرة "غياتسينت"

13:52 GMT 21.03.2024
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قام بتفقد إنتاج ذخيرة المدفعية لمدافع الهاوتزر من طراز "غياتسينت".
وجاء في البيان أن شويغو فحص كيفية تنفيذ حجوزات دفاع الدولة في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث "تفقد إنتاج ذخيرة المدفعية في مجمع صناعي عسكري ينتج ويصلح الذخائر لمدفعية "غياتسينت"".
يشار إلى أن رئيس إحدى الشركات في منطقة نيجني نوفغورود، أبلغ الوزير عن توسيع الطاقة الإنتاجية، حيث تمت في إطار ذلك إعادة بناء ورشة إصلاح علب الخرطوشة وتجهيزها تقنيًا، وتركيب معدات جديدة في ورشة لإنتاج ذخائر منظومات المدفعية عيار 122 و 152 ملم.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
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وأضافت وزارة الدفاع: "بدأت الشركة في بناء ورشة جديدة لتجميع الذخيرة. ومن المخطط أيضًا بناء منشآت تخزين جديدة لقذائف المدفعية".
وعقب نتائج العمل عقد الوزير اجتماع عمل بمشاركة قيادة وزارة الدفاع الروسية وممثلي هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ذات الصلة والمدراء العامين للمؤسسات.
وذكرت الوزارة أن شويغو أشار إلى حدوث تغييرات خطيرة في الشركات بعد الفحص السابق.
وقال الوزير: "إذا تحدثنا عن إنتاج ذخيرة المدفعية، فقد زاد إنتاج مكونات هذه الذخيرة بنحو 22 مرة، وتمت استعادة 75% من المكونات، ما يسمح لنا بالحفاظ على مستوى كافٍ من إمدادت القذائف للعملية العسكرية الخاصة. أي أن المهام التي حددناها قبل عام قد اكتملت. وتم بناء ورش عمل جديدة وبدأت العمل بكامل طاقتها".
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