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"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى
"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت في ربط خطوط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" مع "سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك"، عبر بناء قسم "بيلوغورسك-خاباروفسك" بطول أكثر... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T14:56+0000
2024-03-21T14:56+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان شركة "غازبروم" في "تلغرام": "بدأت شركة غازبروم في ربط خطوط أنابيب الغاز بين "قوة سيبيريا" و"سخالين – خاباروفسك – فلاديفوستوك"، وهذه هي المرحلة ذات الأولوية في تنفيذ مشروع نظام خط أنابيب الغاز لشبكة إمداد الغاز الشرقي".ينص المشروع على التطوير الشامل لقدرات نقل الغاز في شرقي روسيا وتكاملها بشكل أكبر مع البنية التحتية للغاز في الجزء الغربي من البلاد.وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيوفر موثوقية ومرونة إضافية لإمدادات الغاز للمستهلكين المحليين وسيفتح فرصًا جديدة لتطوير التغويز في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20240321/مسؤول-روسي-يكشف-حجم-الاستثمارات-مع-الدول-العربية-1087230800.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى

14:56 GMT 21.03.2024
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها بدأت في ربط خطوط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" مع "سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك"، عبر بناء قسم "بيلوغورسك-خاباروفسك" بطول أكثر من 800 كيلومتر.
وجاء في بيان شركة "غازبروم" في "تلغرام": "بدأت شركة غازبروم في ربط خطوط أنابيب الغاز بين "قوة سيبيريا" و"سخالين – خاباروفسك – فلاديفوستوك"، وهذه هي المرحلة ذات الأولوية في تنفيذ مشروع نظام خط أنابيب الغاز لشبكة إمداد الغاز الشرقي".

وذكرت الشركة أيضًا أنه "لهذا الغرض، تم البدء بإنشاء قسم "بيلوغورسك - خاباروفسك" من نظام إمداد الغاز الشرقي في عام 2024، وسيصل طوله إلى أكثر من 800 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك، تجري أعمال التصميم والمسح في أقسام أخرى".

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ينص المشروع على التطوير الشامل لقدرات نقل الغاز في شرقي روسيا وتكاملها بشكل أكبر مع البنية التحتية للغاز في الجزء الغربي من البلاد.
وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيوفر موثوقية ومرونة إضافية لإمدادات الغاز للمستهلكين المحليين وسيفتح فرصًا جديدة لتطوير التغويز في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى.
الانعطاف نحو الشرق... تاريخ صادرات الغاز الروسي - سبوتنيك عربي
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الانعطاف نحو الشرق... تاريخ صادرات الغاز الروسي
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25 سبتمبر 2023, 14:00 GMT
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